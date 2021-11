Non c’è nulla di più feroce di un animale in trappola. Quando l’istinto di sopravvivenza prende il sopravvento, infatti, nessuna azione appare troppo estrema se permette la libertà. Non c’è dunque da stupirsi se, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Erik Vogt (Sven Waasner) vedrà la sua intera esistenza in pericolo, sarà pronto a tutto pur di salvarsi. Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelius trova le prove contro Erik e Ariane

Da quattro anni Cornelius von Thalheim (Christoph Mory) ha un solo obiettivo: dimostrare la propria innocenza nello scandalo finanziario che travolse lui e la sua famiglia, incastrando i veri colpevoli. Un obiettivo per il quale è stato disposto a rinunciare a tutto, anche i lineamenti del suo volto.

La sua pazienza e caparbietà verranno però premiati! Grazie allo spyware da lui segretamente installato sul computer di Erik, l’uomo avrà infatti modo di spiare il suo principale sospettato, trovando conferma non solo del fatto che fu effettivamente lui la mente della truffa, ma anche che sta architettando insieme ad Ariane (Viola Wedekind) un intrigo mirato a rovinare i Saalfeld.

A quel punto Cornelius avrà bisogno di prove che possano essere accettate in un tribunale e, per procurarsele, ricorrerà a mezzi poco ortodossi: scriverà a Erik una lettera anonima spingendolo a nascondere i documenti incriminanti. Il suo piano, però, verrà scoperto…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane ed Erik scoprono che Cornelius li sta spiando

Proprio mentre discuterà con Erik su come far sparire le prove in questione, Ariane si accorgerà infatti che qualcuno li sta spiando tramite il computer del complice. Allarmati, i due cercheranno di andare a fondo alla cosa, scoprendo che il misterioso nemico si è collegato al loro PC tramite alla rete del Fürstenhof.

A quel punto Erik non avrà più dubbi: dietro a tutto c’è il misterioso “Lars Sternberg”, personaggio che aveva fin da subito destato i suoi sospetti. Ciononostante, Vogt non capirà che “Lars” è in realtà Cornelius von Thalheim, pensando invece che sia stato assoldato da quest’ultimo.

Ad ogni modo, la priorità sarà evitare che Sternberg metta le mani sui preziosi documenti e così la Kalenberg elaborerà un piano rischioso per depistare lo “spione” e al contempo mettere al sicuro le prove: mentre Erik nasconderà nel bosco dei fogli senza valore facendosi seguire da “Lars”, Ariane seppellirà sotto la neve una chiavetta USB contenente le vere prove.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Erik aggredisce Cornelius

Ebbene, purtroppo per loro Cornelius si dimostrerà molto più scaltro del previsto! Intuendo che i due complici avrebbero provato ad ingannarlo, l’uomo chiederà a Shirin (Merve Çakır) di seguire Vogt, mentre lui si metterà alle calcagna della Kalenberg.

E così, dopo quattro anni di attesa, von Thalheim metterà finalmente le mani sulle preziosissime prove che dimostreranno la sua totale innocenza, incastrando invece Erik. Nel frattempo, quest’ultimo si accorgerà di essere stato beffato dal suo nemico e sarà pronto a tutto pur di impedire a quest’ultimo di denunciarlo.

Il risultato? Mentre Cornelius attraverserà il bosco per recarsi alla polizia, Erik lo seguirà di nascosto, aspettando il momento più propizio per aggredirlo. Troppo concentrato sui suoi pensieri per accorgersi di quanto sta accadendo, von Thalheim verrà così colpito alle spalle, rimanendo a terra senza sensi mentre il suo aggressore fuggirà con i documenti.

Ciò che Erik e Ariane ignorano, però, è che – prima di recarsi alla polizia – Cornelius aveva messo al sicuro la chiavetta USB con una copia delle prove… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

