Quando una vita è in pericolo, il confine tra giusto e sbagliato diventa labile. Lo sa bene Michael Niederbühl (Erich Altenkopf), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore sta rischiando di perdere tutto per aver infranto le regole pur di salvare la vita a Florian Vogt (Arne Löber). Il suo coraggio, però, non verrà dimenticato…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, puntate tedesche: Michael salva la vita a Florian

Medico attendo e scrupoloso, Michael farebbe di tutto per i propri pazienti. Non c’è dunque da stupirsi se l’uomo finirà per mettere in pericolo la sua stessa carriera pur di rimediare ad un’incredibile ingiustizia…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, durante un’operazione di salvataggio Florian contrarrà infatti una gravissima infezione per cui non sembrerà esserci nessuna cura. Disperata, Maja von Thalheim (Christina Arends) farà di tutto per salvarlo, riuscendo a finanziare uno studio sperimentale mirato a trovare una cura per la malattia che sta uccidendo l’uomo che ama.

Ebbene, verrà messo a punto un farmaco che verrà testato con un trial clinico a cui parteciperà ovviamente anche Florian. Il caso però vorrà che quest’ultimo venga assegnato al gruppo dei pazienti destinati a ricevere un placebo invece che il medicinale!

Il risultato? Maja prima tenterà di rubare il farmaco e poi implorerà Michael di piegare le regole e somministrare comunque la preziosa sostanza a Florian. Una richiesta che non lascerà il medico impassibile…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Michael rischia la carriera

Pur sapendo di correre un grave rischio, alla fine il dottor Niederbühl curerà segretamente il giovane Vogt. Purtroppo per lui, però, la sua scorrettezza verrà scoperta… e a quel punto saranno guai!

Quando l’ordine dei medici scoprirà l’accaduto, revocherà infatti la licenza a Michael, costringendolo a chiudere il proprio studio medico in attesa di un verdetto definitivo. Florian proverà ovviamente ad aiutare l’amico, ma la situazione finirà solo per peggiorare.

Quando André (Joachim Lätsch) inizierà a soffrire di forti dolori e chiederà a Michael di aiutarlo, il medico non riuscirà infatti a dirgli di no nonostante il divieto di praticare. E così, quando l’ordine dei medici verrà informato, per il dottor Nierderbühl le cose si metteranno davvero male…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian salva la carriera di Michael

A quel punto Maja e Florian capiranno di dover fare qualcosa per aiutare il medico e decideranno di girare un video raccogliendo le testimonianze dei pazienti di Michael, in modo da dimostrare quando quest’ultimo sia competente e amato. Il loro piano funzionerà?

Ebbene, la risposta è sì! Con sua grande gioia, il dottor Niederbühl verrà infatti reintegrato completamente e potrà riprendere la sua attività. E a quel punto Maja e Florian potranno considerare risolto anche l’ultimo dei loro problemi…

Già: nel corso della puntata 3729 (in onda in Germania il prossimo 30 novembre) Maja e Florian lasceranno il Fürstenhof per iniziare una nuova vita insieme negli Stati Uniti. La loro uscita di scena segnerà la fine della diciassettesima stagione e l’inizio di una nuova appassionante annata di Tempesta d’amore.

(Puntate 3723-29, in onda in Germania dal 22 al 30 novembre 2021)

