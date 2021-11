Ogni bugia ha il suo prezzo. E quello che si ritroverà a pagare Max Richter (Stefan Hartmann) sarà altissimo! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore le menzogne del bel fitness trainer verranno infatti smascherate, con conseguenze gravissime per il diretto interessato…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Max e Vanessa in crisi

Fin dal suo arrivo al Fürstenhof, Max ha dimostrato di avere un rapporto molto particolare con la verità: abituato a risolvere i problemi con piccole bugie ed inganni, Richter ha finito per avere non pochi problemi sia sul lavoro che in amore a causa della sua scarsa sincerità. Ciononostante, non sembra aver imparato la lezione…

Come vi abbiamo anticipato, dopo mesi di relazione con il bel fitness trainer Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) ha infatti scoperto che quest’ultimo l’ha sempre ingannata facendole credere di volere un giorno una famiglia con lei.

Come prevedibile, Vanessa resterà sconvolta, tanto da mettere in discussione il suo futuro con Max. invece che tentare in ogni modo di farsi perdonare dalla fidanzata, però, lui affronterà quella crisi di coppia… andando a letto con un’altra donna! E, purtroppo per lui, qualcuno lo scoprirà…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Max chiede a Vanessa di sposarlo

Stiamo parlando di Gerry (Johannes Hut), fratello maggiore di Max, da cui non potrebbe essere più diverso per indole e carattere. Caratterizzato da un grande cuore e da un deficit cognitivo che lo rende particolarmente ingenuo e sincero, Gerry rimarrà infatti sconvolto nel vedere Max in atteggiamenti intimi con un’ospite del Fürstenhof…

Ebbene, lo stupore si trasformerà in sconcerto quando Max gli confiderà di aver passato la notte con la bella sconosciuta. Sconvolto, Gerry spronerà il fratello a confessare subito tutto a Vanessa, ma, come prevedibile, non verrà ascoltato…

Determinato a non perdere la fidanzata e, al contempo, a non confessare il proprio tradimento, Max penserà infatti bene di “rabbonire” Vanessa… con una proposta di matrimonio! Ebbene, ignorando che il fidanzato le è stato infedele, la Sonnbichler accetterà con gioia di diventare sua moglie. Presto, però, si accorgerà che qualcosa non torna…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Vanessa lascia Max

Quando Gerry si mostrerà tutt’altro che felice di fronte all’annuncio del loro fidanzamento, Vanessa intuirà infatti immediatamente che il cognato le sta nascondendo qualcosa e non le ci vorrà molto per convincerlo a parlare. Sarà così che la povera Sonnbichler scoprirà che il fidanzato l’ha non solo ingannata di nuovo, ma persino tradita! E a quel punto ne avrà davvero abbastanza…

Fuori di sé, Vanessa chiuderà dunque la sua relazione con Max ed a nulla varranno i tentativi di quest’ultimo di farsi perdonare. Furiosa e umiliata, la ragazza respingerà ogni tentativo di riavvicinamento di Richter, decidendo addirittura di lasciare il Fürstenhof per qualche giorno pur di non dover più vedere il suo ex.

Quest'ultimo, però, non si arrenderà così facilmente…

(Puntate 3727-34, in onda in Germania dal 26 novembre al 12 dicembre 2021)

