Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ERIK si dichiara ad ARIANE

È proprio quando si sta per perdere una persona che si capisce davvero quanto questa conti nella nostra vita. Lo sa bene Erik Vogt (Sven Waasner), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore capirà finalmente di amare Ariane Kalenberg (Viola Wedekind). E a quel punto tutto cambierà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik salva Ariane

Da qualche giorno la vita di Ariane Kalenberg è stata completamente stravolta. La scoperta di avere solo poche settimane di vita a causa di un tumore al cervello ha infatti portato la dark lady a mettere tutto in discussione, perdendo ogni interesse per i suoi piani criminali contro Christoph (Dieter Bach) e i Saalfeld.

Disperata per quel destino crudele, la donna ha taciuto a tutti la terribile diagnosi ricevuta, finendo per confidarsi solo con Erik (Sven Waasner). Insospettito dallo strano comportamento della complice, Vogt la metterà infatti sotto torchio fino a che lei non vedrà altra soluzione se non rivelargli la terribile verità.

Ebbene, se Ariane ribadirà di voler stare da sola e di non avere bisogno dell’aiuto di nessuno, Erik insisterà invece per starle vicino. E così, quando la donna avrà un improvviso malore mentre si trova da sola nei pressi del lago, sarà proprio grazie al pronto intervento di Vogt che il peggio verrà evitato.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik confessa di amare Ariane

Benché il suo intervento abbia di fatto salvato la vita ad Ariane, Erik resterà profondamente scosso per l’accaduto e non riuscirà a dimenticare il senso di angoscia e disperazione provato quando pensava di perdere la donna.

Ormai consapevole del fatto che quest’ultima è diventata per lui molto più di una complice o amante, Vogt deciderà di starle accanto fino alla fine dei suoi giorni… costi quel che costi! Dopo essersi informato da Michael (Erich Alternkopf) riguardi ai possibili futuri sintomi della sua amata, Erik resterà dunque al capezzale di quest’ultima ed a nulla varranno i tentativi di lei di farlo desistere.

Il risultato? Non solo i due passeranno la notte insieme, ma Vogt confesserà alla Kalenberg di essersi innamorato di lei. Una dichiarazione che risveglierà nella dark lady dei sentimenti che la donna non pensava di potere più provare…