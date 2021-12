Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Ariane si salverà?

Sembrava una donna d’acciaio, ma presto le sue difese crolleranno. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) vedrà infatti le forze abbandonarla in una situazione particolarmente pericolosa…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik scopre che Ariane è malata

Nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda sui nostri teleschermi l’attenzione è indubbiamente tutta per il dramma di Ariane Kalenberg. Come sappiamo, quest’ultima ha da poco scoperto di avere un tumore al cervello inoperabile. E di fronte ad una simile diagnosi anche la dark lady di ghiaccio è crollata…

Disperata, la donna si è inizialmente chiusa nel proprio dolore, allontanandosi da tutto e tutti… incluso l’uomo con cui ha condiviso tutto negli ultimi mesi! Nonostante i tentativi di Erik Vogt (Sven Waasner) di capire cosa le sta succedendo, infatti, Ariane ha fino ad ora rifiutato di dare alcuna spiegazione. Lui, però, non si arrenderà…

Determinato a scoprire cosa sta accadendo alla complice e amante, l’uomo ha dunque iniziato a osservare di nascosto quest’ultima, fino a sorprenderla in atteggiamenti “intimi” con Michael (Erich Altenkopf)!

Sconvolto, Erik penserà che Ariane lo stia tradendo con il medico e a quel punto lei chiarirà l’equivoco, confessando a Vogt la terribile verità: sta morendo!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane ha un malore

Inutile dire che Erik rimarrà senza parole di fronte a quella rivelazione inaspettata e la sua reazione sconvolta porterà Ariane ad allontanarsi ancora una volta da lui. Rimasto solo, Vogt inizierà però a rimuginare sulla situazione, rendendosi conto che ciò che prova va ben oltre la pietà…

L’idea di perdere Ariane farà infatti capire ad Erik di tenere a quest’ultima molto più di quanto avesse immaginato. E così, quando non proverà a contattare la sua amata e sentirà quest’ultima annaspare, temerà che la donna si trovi in pericolo… e a ragione!

La disperazione per il crudele destino che la attende porterà infatti Ariane a spingersi fino al lago dove mesi prima uccise l’ex marito Karl (Stephan Schäfer). Una volta arrivata qui, però, gli effetti dei medicinali somministratile dal dottor Kamml avranno la meglio e la donna collasserà! Riuscirà Erik a trovarla prima che per lei sia troppo tardi?