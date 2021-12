Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la dichiarazione d’amore di Max, la reazione di Vanessa

Per mesi non ha sognato altro di sentirgli pronunciare quelle fatidiche parole. Quando però nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Max Richter (Stephan Hartmann) troverà finalmente il coraggio di dichiararsi, Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) non avrà la reazione aspettata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa inizia una storia con Georg

Sono passati dei mesi da quando Vanessa si è innamorata di Max, ma da allora la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) non ha ricevuto che delusioni dal suo innamorato. E così, dopo essere stata respinta per l’ennesima volta, la ragazza ha giustamente deciso di voltare pagina, iniziando una storia con un uomo apparentemente perfetto…

Stiamo ovviamente parlando del celebre tiratore di scherma Georg Fichtl (Robert Herrmanns). Bello, galante e di successo, il nuovo arrivato si è presentato al Fürstenhof con l’unico intento di conoscere la Sonnbichler... e non perderà tempo!

Nell’arco di pochi giorni Georg e Vanessa diventeranno infatti una coppia apparentemente perfetta. E sarà proprio allora che accadrà qualcosa di assolutamente inaspettato: Max aprirà finalmente gli occhi e capirà di amare Vanessa!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max confessa a Vanessa di amarla

Inutile dire che il tempismo non avrebbe potuto essere dei peggiori: quando il fitness trainer si deciderà a confessare i propri sentimenti alla Sonnbichler, infatti, la vedrà uscire da una baita romantica insieme a Georg, intuendo che i due hanno passato la notte insieme.

Superata la delusione iniziale, Max troverà la forza di reagire, decidendo di lottare per conquistare la donna che ama. Sarà così che il ragazzo comprerà due biglietti per il backstage di un concerto della band preferita della sua amata. Peccato solo che quest’ultima sia già stata invitata all’opera dal nuovo fidanzato…

Mortificato, Max deciderà dunque di non dire nulla alla Sonnbichler, finendo per confidarsi invece con Alfons. Il vecchio concierge, infatti, non vedrà di buon occhio la relazione della nipote con Fichtl: dopotutto fino a pochi giorni prima la ragazza era perdutamente innamorata di Richter!

E così, incoraggiato da Alfons, Max prenderà il coraggio a due mani e confesserà a Vanessa di essersi innamorato di lei!

La reazione della ragazza, però, non sarà quella sperata: come prevedibile, infatti, la Sonnbichler non prenderà sul serio le parole di Richter e accuserà quest’ultimo di essere solo alla ricerca dell’ennesima “preda” da conquistare. Riuscirà Max a convincere Vanessa della sincerità dei suoi sentimenti?