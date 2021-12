Divisi dalla famiglia, ma uniti dall’amore. Quella di Maja von Thalheim (Christina Arends) e Florian Vogt (Arne Löber) sembrava la storia di Romeo e Giulietta… almeno fino ad ora! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, rischieranno di perdersi per sempre…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik rischia di morire per colpa di Cornelius

Che Erik (Sven Waasner) non fosse uno stinco di santo, Florian lo ha sempre saputo. Ciononostante, il giovane (e ingenuo) guardacaccia si è a lungo ostinato a negare anche l’evidenza, rifiutandosi di credere che l’amato fratello possa essere un criminale della peggior specie.

Come sappiamo, però, da qualche settimana il ragazzo è stato costretto ad aprire gli occhi: Erik non solo lo ingannato con il progetto dell’hotel wellness e ha ricattato Maja minacciandola di far arrestare suo padre, ma è anche responsabile di una truffa finanziaria di cui ha poi incolpato Cornelius von Thalheim (Christoph Mory).

Per il povero Florian si è trattato di un durissimo colpo, tanto da convincerlo a chiudere i rapporti con il fratello… almeno per il momento! Tutto infatti cambierà quando Erik verrà attirato in una trappola da Cornelius, che gli tenderà un vero e proprio agguato: terrorizzato, Vogt fuggirà finendo per venire investito da niente altri che Florian!

E a quel punto la preoccupazione di quest’ultimo per il fratello cancellerà la rabbia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian chiude con Maja e Cornelius

In seguito all’incidente, Erik verrà ricoverato d’urgenza in ospedale, dove lotterà a lungo tra la vita e la morte. Disperato e roso dai sensi di colpa, Florian non lascerà per un istante il capezzale del fratello. Il suo dolore si trasformerà però presto in rabbia…

Non ci vorrà infatti molto prima che il guardacaccia scopra non solo che Cornelius è il vero responsabile dell’accaduto, ma anche che Maja era a conoscenza delle intenzioni del genitore! Una rivelazione che sconvolgerà il giovane Vogt a tal punto da prendere una decisione drastica: lasciare Maja e cacciare Cornelius dal Fürstenhof!

Sì, avete capito bene: non solo Florian metterà l’amore per il fratello davanti a quello per la fidanzata, ma considererà il padre di quest’ultima un pericolo troppo grande per Erik. Come reagiranno i von Thalheim? Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”.

