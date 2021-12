Un triangolo decisamente inusuale sta appassionando i telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore! La bella Shirin Ceylan (Merve Çakır) si ritroverà infatti contesa tra due uomini diversissimi in grado di toccare corde diverse del suo cuore: l’affascinante sommelier Henning von Thalheim (Matthias Zera) e il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann) – Gerry Richter (Johannes Hut) – un ragazzo affetto da un ritardo mentale.

Ecco dunque cosa sta accadendo negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Shirin inizia una relazione con Henning

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Shirin ha infranto ben più di un cuore… in particolare a casa Richter! Dopo Max, anche suo fratello Gerry perderà infatti la testa per la bella ragazza, con cui stringerà un legame davvero speciale.

Benché profondamente legata al giovanotto – il cui deficit cognitivo lo rende una persona estremamente sincera e generosa – la Ceylan non riuscirà però a vedere in lui più di un amico, finendo invece per legarsi a Henning von Thalheim.

Cugino di Maja (Christina Arends), dopo un’infanzia difficile quest’ultimo è diventato un rinomato e affascinante sommelier e riuscirà a conquistare subito la bella Shirin. Inizialmente Henning metterà in chiaro di non voler impegnarsi in nulla di serio, ma poi la reciproca attrazione con Shirin avrà la meglio e i due inizieranno una relazione.

I problemi, però, non tarderanno ad arrivare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Henning delude Shirin

Mentre Shirin non avrà occhi e pensieri se non per il fidanzato, quest’ultimo si dimostrerà spesso freddo e distante, finendo per trascurare la ragazza in più occasioni. Ebbene, il comportamento di Henning non solo ferirà la Ceylan, ma farà infuriare anche Gerry!

Pronto a tutto pur di rendere felice la donna che ama, il fratello di Max non riuscirà infatti a comprendere il comportamento del rivale e rimprovererà apertamente quest’ultimo. Come se non bastasse, Henning arriverà a spacciare per propria una lettera d’amore scritta da Gerry per Shirin… venendo però velocemente smascherato!

Alla fine von Thalheim si scuserà per il proprio comportamento, ma non ci vorrà molto prima che compia l’ennesimo passo falso. Al contempo, Shirin si renderà sempre più conto di quanto la generosità e trasparenza di Gerry siano delle qualità rare, capendo di tenere a lui più di quanto aveva immaginato.

Sarà dunque Gerry il grande amore di Shirin? Non ci resta che attendere le prossime anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore per scoprirlo! Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

