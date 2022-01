Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: ARIANE ed ERIK, conseguenze inattese

Da quando hanno ammesso di amarsi, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Erik Vogt (Sven Waasner) sono diventati inseparabili. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la situazione cambierà improvvisamente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Erik e Ariane innamorati

Facendo credere ad Ariane di essere vicina alla morte, Christoph (Dieter Bach) pensava di riuscire a piegare la sua acerrima nemica e riuscire a portarle via le sue azioni del Fürstenhof. Il suo piano, però, ha avuto conseguenze inaspettate…

Di fronte alla prospettiva di avere poche settimane di vita, infatti, la Kalenberg si è inaspettatamente aperta ai sentimenti, lasciandosi andare al suo amore per Erik. E così, non solo i due innamorati sono diventati ufficialmente una coppia, ma la dark lady ha anche trovato una persona sempre pronta a sostenerla di cui può fidarsi ciecamente.

Insomma, il piano di Christoph di costringere Ariane ad avere un tutore legale da cui poi acquistare le azioni del Fürstenhof è sempre più in pericolo. Un evento inaspettato, però, cambierà improvvisamente le carte in tavola…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian incastra Erik

Come sappiamo, mentre Erik è interamente concentrato su Ariane, a sua insaputa Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) stanno facendo di tutto per incastrarlo. Purtroppo, gli iniziali tentativi dei due ragazzi sono finiti con un buco nell’acqua, ma presto la fortuna inizierà a girare dalla loro parte…

Con un astuto stratagemma, Florian riuscirà infatti a strappare al fratello una piena confessione e registrarla con il proprio cellulare. Sconvolto, Erik si troverà così di fronte ad un ultimatum: consegnarsi lui stesso alla polizia oppure venire denunciato dal fratellino!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Ariane vuole lasciare Erik

Inutile dire che per Erik la situazione si farà pesantissima e senza via d’uscita. Come se non bastasse, l’unica persona con cui potrebbe confidarsi ha ben altri problemi e l’uomo non vorrà aggiungerle anche questo fardello.

Deciso a non turbare ulteriormente Ariane, Vogt terrà dunque per sé l’accaduto, ma la sua evidente preoccupazione non potrà certo sfuggire alla fidanzata… con conseguenze inaspettate! Convinta di essere lei stessa la causa del malessere del suo amato, Ariane deciderà infatti di chiudere la loro relazione, per non dover essere più un fardello!

Riuscirà Erik a farle cambiare idea? E, soprattutto, riuscirà a salvarsi dalla prigione?