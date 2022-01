Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il ritorno di ARIANE

Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha sette vite come i gatti! Proprio quando per lei sembrava finalmente essere finita, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la dark lady tornerà infatti a sorpresa al Fürstenhof. E fin da subito sarà chiaro che ha ancora molte frecce al suo arco… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: salta il matrimonio di Robert e Ariane

Se nelle puntate di Tempesta d’amore attualmente in onda da noi in Italia Ariane ha da poco ritrovato l’amore al fianco di Erik (Sven Waasner), in Germania la dark lady ha da tempo dimenticato Vogt ed è invece perdutamente innamorata di Robert (Lorenzo Patané)!

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, nonostante i pronostici non fossero dalla sua parte, la Kalenberg riuscirà non solo a strappare l’uomo che ama a Cornelia (Deborah Müller), ma persino a sedurlo e farlo innamorare di sé.

Avrà così inizio una relazione inaspettatamente solida che – nonostante innumerevoli tentativi di boicottaggio – arriverà persino al grande passo del matrimonio. Convinto che Ariane aspetti un figlio da lui, Robert le chiederà infatti di sposarlo, ottenendo ovviamente un “sì” come risposta.

A quel punto nulla sembrerà poter più impedire che Saalfeld e la Kalenberg si leghino per sempre. Purtroppo per la dark lady, però, le cose non stanno così: proprio durante la cerimonia nuziale, infatti, irromperà la polizia per arrestare Ariane! Cosa sarà accaduto?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert scopre i crimini di Ariane

Come avrete intuito, dietro all’intervento delle forze dell’ordine c’è lo zampino di Werner (Dirk Galuba) e Christoph (Dieter Bach). Determinati a impedire le nozze di Robert e Ariane nonché ad assicurare quest’ultima alla giustizia, i due albergatori uniranno infatti le forze per trovare le prove dei crimini della dark lady.

Sarà così che la Kalenberg verrà arrestata, mentre Robert aprirà finalmente gli occhi su chi fosse veramente la donna che stava per sposare. A quel punto l’uomo si riappacificherà con il padre e, soprattutto, con Cornelia (con cui aveva chiuso i rapporti a causa dell’ennesimo intrigo di Ariane). L’incubo, però, non è ancora finito…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane torna e finge di amare Erik

Con sorpresa e sdegno di tutto il Fürstenhof, poco dopo il suo arresto Ariane ricomparirà infatti all’hotel a cinque stelle! Le prove contro di lei verranno infatti ritenute insufficienti per trattenere la donna, che potrà dunque tornare in libertà. E, inutile dirlo, sarà più determinata che mai a riprendersi la sua vita… Robert incluso!

Benché deluso da tutte le bugie dell’ex fidanzata, Saalfeld non potrà infatti ignorare il fatto che quest’ultima aspetta un figlio da lui. Ciononostante, non passerà molto prima che Ariane compia l’ennesimo passo falso…

Per ora non sappiamo di cosa si tratti, ma possiamo anticiparvi che, per rimediare all’errore, la Kalenberg passerà ad una nuova strategia: far credere ad Erik di averlo sempre amato e che la sua relazione con Robert (gravidanza inclusa) fosse una copertura! E, pur sapendo di che pasta sia fatta la dark lady, Vogt ci cascherà in pieno! L’uomo scoprirà l’inganno prima che sia troppo tardi?