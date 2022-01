Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: Shirin confesserà la verità a Maya?

Due amiche del cuore dovrebbero dirsi tutto… o forse no? Poche settimane dopo aver perdonato il tradimento di Shirin Ceylan (Merve Çakır), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Maja von Thalheim (Christina Arends) scoprirà che ancora una volta l’amica non è stata pienamente sincera… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, puntate italiane: Shirin si innamora di Florian

Amiche del cuore fin dall’infanzia, Maja e Shirin sembravano essere assolutamente inseparabili… almeno fino a quando la Ceylan non è finita a letto col futuro sposo della von Thalheim! Da allora è passato parecchio tempo e Maja ha trovato la forza di perdonare l’amica, ricucendo il loro rapporto.

Felici per quella riappacificazione tutt’altro che scontata, le due amiche si erano ripromesse che niente e nessuno le avrebbe mai più separate… specialmente un uomo! Il destino, però, ha tirato loro un brutto scherzo…

Come sappiamo, da qualche giorno Shirin si è infatti perdutamente innamorata dell’uomo che l’amica ama alla follia: Florian Vogt (Arne Löber). E da quel momento per lei è iniziato un vero e proprio incubo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin fa riavvicinare Maja e Florian

Consapevole del fatto che una relazione con Florian distruggerebbe per sempre la sua amicizia con Maja, Shirin sta facendo di tutto per reprimere ciò che prova, tanto da decidere di lasciare l’appartamento da lei condiviso con Vogt. I suoi buoni propositi, però, non basteranno…

I sentimenti della Ceylan per il guardacaccia non faranno infatti che crescere col passare del tempo e così la ragazza penserà bene di eliminare la “tentazione” cercando di favorire un riavvicinamento tra Maja e Florian.

Ebbene, in questo caso i suoi sforzi daranno i loro frutti: grazie all’intervento di Shirin i due protagonisti finiranno infatti per capire di essere ancora profondamente innamorati, tanto che Florian chiederà a Maja una seconda chance. Allo stesso tempo, però, le pene d’amore della Ceylan non faranno che aumentare…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Maja scopre che Shirin ha un amore infelice

Non potendosi confidare con la sua migliore amica, la ragazza finirà così per cercare sostegno in Max (Stefan Hartmann), a cui rivelerà di aver perso la testa per un uomo che non può avere, senza però specificare né chi sia il “fortunato” né tantomeno che si tratta di un’informazione confidenziale. Il risultato? Il fitness trainer ne parlerà incautamente con Maja!

Sarà così che la von Thalheim scoprirà che la sua migliore amica le ha nascosto di essersi innamorata e, ovviamente, pretenderà delle spiegazioni! Shirin troverà il coraggio di confessarle la verità?