Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: VANESSA e MAX diventano una coppia

Il grande momento è finalmente arrivato! A mesi di distanza dal loro primo incontro, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore tra Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) e Max Richter (Stephan Hartmann) scoppierà infatti finalmente l’amore. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa scopre la verità su Georg

Non tutti gli amori iniziano con un colpo di fulmine… come nel caso di Vanessa e Max! Dopo essere stati a lungo semplici colleghi, i due si sono avvicinati in occasione dei problemi di salute della ragazza, dando inizio ad un rapporto molto speciale. La prima ad innamorarsi è stata la Sonnbichler, mentre il fitness trainer è stato cieco per mesi, credendo di volere solo un’amicizia con la ragazza.

La situazione è cambiata improvvisamente grazie all’arrivo di Georg Fichtl (Robert Herrmanns), un campione di scherma bello e famoso che è riuscito a conquistare il cuore di Vanessa. Purtroppo per quest’ultima, però, le sue intenzioni sono tutt’altro che sincere…

In difficoltà finanziarie, l’uomo ha infatti manipolato la ragazza per convincerla a partecipare al campionato nazionale di scherma, permettendogli così di vincere una scommessa. Questo crudele intrigo è stato in realtà scoperto da Max (che nel frattempo ha capito di amare Vanessa), ma la Sonnbichler non gli ha creduto.

Convinta che Richter abbia calunniato il suo fidanzato per gelosia, la ragazza ha dunque chiuso i rapporti con lui. Tra non molto, però, si renderà conto di aver fatto un terribile errore…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max non perdona Vanessa

Come vi abbiamo anticipato, tra qualche giorno Vanessa scoprirà infatti finalmente le reali intenzioni di Georg e chiuderà immediatamente i rapporti con quest’ultimo (con tanto di schiaffo in pubblico). Ciononostante, i suoi rapporti con Max resteranno tesi…

Nonostante i tentativi della Sonnbichler di scusarsi per non avergli creduto, infatti, il personal trainer non sembrerà disposto a perdonarla, tanto da ribadirle di voler mantenere le distanze. Per i due innamorati sarà dunque ormai troppo tardi?

Ovviamente la risposta è “no”! ascoltando una conversazione tra Shirin (Merve Çakır) e Max, Alfons (Sepp Schauer) scoprirà infatti che quest’ultimo è ancora innamorato di Vanessa. L’anziano concierge incoraggerà dunque la nipote a lottare per l’uomo che ama, mentre Richter riceverà lo stesso consiglio.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Vanessa e Max si mettono insieme

Grazie all’aiuto dei loro cari, Max e Vanessa faranno dunque un passo l’uno verso l’altra e si dichiareranno finalmente i reciproci sentimenti. A quel punto nulla potrà più ostacolare i due innamorati, che trascorreranno una notte di passione nella stessa baita in cui mesi fa la Sonnbichler si innamorò del bel personal trainer.

Dopo tanti tira e molla questi due personaggi diventeranno così ufficialmente una coppia. Si tratterà del grande amore? Per ora possiamo anticiparvi che con il tempo tra i due emergeranno delle differenze che metterà a dura prova il loro rapporto…