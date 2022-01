Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: WERNER e ROBERT, rapporti al minimo storico!

Sembrava che nulla potesse spezzare il loro legame, eppure nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore i rapporti tra Werner Saalfeld (Dirk Galuba) e suo figlio Robert (Lorenzo Patané) si deterioreranno al punto da provocare una frattura apparentemente insanabile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Werner organizza un attentato contro Robert

Per proteggere i suoi figli, Werner sarebbe pronto a tutto… anche a commettere atti estremi! Non c’è dunque da stupirsi se, quando Robert inizierà una relazione con la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), il vecchio Saalfeld non lascerà nulla di intentato pur di riportare il figlio alla ragione e separarlo dalla spietata criminale.

Sarà così che l’anziano albergatore si alleerà con Erik (Sven Waasner) e Christoph (Dieter Bach) nella speranza di smascherare le malefatte di Ariane ed aprire finalmente gli occhi a Robert. Quest’ultimo, però, non vorrà sentire ragioni e rimarrà saldamente al fianco di quella donna che a sorpresa è riuscita a rubargli il cuore.

E così Werner non vedrà altra scelta se non ricorrere a mezzi estremi: organizzare un finto attentato contro Robert per far poi far ricadere la colpa su Ariane! Purtroppo, però, l’ardito piano non sortirà gli aspetti sperati…

Nonostante gli indizi sembrino inchiodare la Kalenberg, Robert resterà infatti convinto dell’innocenza di quest’ultima. Una convinzione che troverà conferma quando l’uomo ascolterà casualmente una conversazione tra il padre ed André (Joachim Lätsch)…

Sarà così che Saalfeld scoprirà la terribile verità sull’attentato subito e, inutile dirlo, la sua reazione sarà terribile! Nel tentativo di calmare il figlio, Werner denuncerà alla polizia l’accaduto riversando tutta la colpa su Christoph (l’organizzatore materiale del piano). Non basterà però per placare la rabbia di Robert…

Fuori di sé dalla rabbia, l’uomo non solo chiuderà i rapporti col padre, ma caccerà quest’ultimo dal Fürstenhof! Werner si troverà così senza casa e sarà costretto a chiedere ospitalità ad André (Joachim Lätsch), suscitando la pietà di Cornelia (Deborah Müller). Profondamente colpita dalla sofferenza di colui che crede essere il suo padre biologico, la Holle proverà a calmare Robert e convincerlo a riappacificarsi col genitore. Basterà l’intervento della donna per sanare questa frattura senza precedenti tra padre e figlio?