Anticipazioni puntate americane Beautiful: Thomas e Steffy entrano a gamba tesa nella vita di Ridge

Nelle attuali puntate americane di Beautiful, Thomas e Steffy Forrester avranno pure vinto un match, ma se la storia degli ultimi venti anni ci ha insegnato qualcosa è che, molto probabilmente, sarà alla fine Brooke Logan Forrester a vincere la partita. A cavallo tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, le dinamiche del triangolo attorno al cuore di Ridge Forrester suggerivano che la donna per lo stilista era Taylor Hayes: Brooke era sempre quella che doveva ricorrere a qualche mossa o che veniva solo momentaneamente favorita da un inganno o da un’incomprensione prima che l’uomo tornasse dalla psichiatra (restandovi anche diversi anni prima di di rimettere tutto in discussione). Ma da allora molte cose sono cambiate e più volte è stato ribadito e dimostrato che il destino di Ridge fosse Brooke.

Leggi anche: Beautiful, anticipazioni 21 febbraio: Paris ha già convinto Carter! È lei la più adatta a…

Anche l’ultima storyline sembra non fare eccezione. In questi mesi ve l’abbiamo raccontata: desiderosa di vendetta, Sheila Carter ha fatto in modo che, inconsapevolmente, Brooke bevesse dell’alcol, risvegliando in lei una tentazione da tempo sopita. E così, la delusione per essere rimasta la sera dell’ultimo dell’anno senza Ridge (bloccato dal maltempo fuori città a seguito di un viaggio di lavoro) ha portato la Logan a cedere, ritrovandosi dunque a bere troppo.

Beautiful, trame americane: Brooke e Deacon si baciano

Deacon Sharpe, dopo aver inizialmente provato a far desistere Brooke in modo molto blando, ha finito poi per essere il suo compagno di bevute, rompendo così anche lui la sobrietà recentemente recuperata nel tentativo di fare buona impressione proprio con Brooke e Hope. Dunque, quello che Ridge aveva predetto si è verificato: la presenza di Deacon nelle loro vite ha provocato un problema.

Brooke infatti, come ha poi spiegato alla figlia, si è trovata a rivivere i bei vecchi tempi con Deacon, il quale ha continuato a professarle amore e a sottolineare l’incredibile passione che li ha legati e che – secondo lui – la Logan non ha più provato per nessuno. Le cose sono così sfuggite di mano, portando i due ad un bacio. Non solo, Deacon ha messo una Brooke alticcia a letto, passando la notte al suo fianco proprio dove lei dorme con suo marito. Brooke ha successivamente bandito Deacon dalla sua vita e dalla sua proprietà e l’uomo non si è fatto più vivo neanche con Hope, confusa dal repentino cambio di atteggiamento da parte del padre.

Beautiful, spoiler USA: Ridge lascia Brooke

Purtroppo per Brooke, però, Douglas ha assistito alla scena e, dopo alcune settimane, il segreto è stato svelato dal bambino a Thomas e a Steffy, che hanno visto l’occasione propizia per mettere fine al matrimonio del padre. E così, quando Brooke aveva deciso di dover raccontare tutto al marito, Ridge ne è stato prima informato da Taylor.

Se in un primo momento Ridge ha difeso incredulo la moglie, poi la stessa Logan le ha confermato il “fattaccio”. Ritenendolo comunque superabile e accusando Deacon di essersene approfittato, lo stilista si è tuttavia infuriato quando, nella scazzottata che ne è seguita, Brooke ha preso le difese di Deacon. Ridge si è definito dunque stanco di questa giostra senza fine, dove la moglie sembra trovare irresistibili uomini come Bill e Deacon, che lui disprezza. A quel punto, Ridge ha lasciato Brooke: “Perché non sono mai abbastanza per te?“, le ha detto prima di andarsene.

Beautiful, news americane: Ridge e Taylor si baciano appassionatamente

Dopo aver trovato rifugio a casa di Steffy, Ridge si è trovato spinto dai figli maggiori verso Taylor, a sua volta a disagio per l’insistenza soffocante di Thomas e Steffy (che in questa trama sono stati repentinamente retrocessi ad adolescenti che pregano il padre di tornare a casa).

Per impedire a Brooke di mettersi in contatto con Ridge, Thomas ha sottratto di nascosto il cellulare al padre, intercettando poi la matrigna all’esterno dell’abitazione di Steffy. E così, nel giro della stessa giornata, Ridge ha finito per chiedersi se i continui drammi con Brooke non suggeriscano davvero che il suo posto è ancora con Taylor, dove forse sarebbe sempre rimasto se la psichiatra non fosse stata creduta morta. Tra i due, così, è scattato un appassionato bacio!

Beautiful, notizie dall’America: Hope si sente in colpa

Nelle prossime puntate americane, Hope spedirà Liam a controllare la situazione a casa di Steffy, per raccogliere informazioni su Ridge e riportarlo da loro. Il giovane Spencer coglierà l’ex suocero in un bacio con Taylor? Sta di fatto che poi Ridge scoprirà il sequestro del proprio cellulare da parte di Thomas e Brooke potrà così avere il confronto col marito. Pare proprio che sarà un addio, sebbene la Logan deciderà di non arrendersi.

Intanto Hope continuerà a sentirsi in colpa, ritenendo la propria caparbietà nell’imporre Deacon la causa iniziale della questione e chiederà al genitore un atto disinteressato. Di cosa si tratterà? Certo è che Deacon, di fronte alla rottura tra Brooke e Ridge, vedrà la sua speranza di ricongiungersi con la Logan ancora più rinvigorita.

Tra Ridge e Brooke, stavolta, è davvero finita? Gli autori, in realtà, hanno inserito tutta una serie di elementi che lasciano supporre tutt’altro. Cosa accadrà, infatti, qualora si scoprisse lo scambio di bottiglie perpetrato da Sheila? Troppo, infatti, si è sottolineato che Brooke non avrebbe mai baciato Deacon da sobria…

Insomma, c’è già una colpevole a cui addossare ogni responsabilità e in più, nel loro trionfante ed improvviso sentimento anti-Logan, Thomas e Steffy risultano quasi indigesti, tanto da rendere Brooke ancora più vittima seppure nella colpa di un bacio extraconiugale. Come andrà a finire? Taylor ne uscirà di nuovo ferita, umiliata ed abbandonata?