Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: aggressione contro ARIANE

Quando si tratta di proteggere la propria famiglia, Werner Saalfeld (Dirk Galuba) non guarda in faccia a niente e nessuno. Non c’è dunque da stupirsi se nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore l’anziano albergatore diventerà addirittura mandante di un crimine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Werner fa arrestare Ariane

Da quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) è riuscita a conquistare il cuore di Robert (Lorenzo Patané), Werner non ha avuto che un obiettivo: far aprire gli occhi al figlio e separare quest’ultimo dalla perfida dark lady. E per raggiungere il proprio scopo non si è fermato di fronte a niente…

Dopo aver addirittura organizzato un attentato contro Robert nella speranza (vana) di far poi cadere la colpa su Ariane, Werner riuscirà mesi dopo a smascherare le malefatte della donna appena prima che quest’ultima sposi Robert. Purtroppo, però, le prove da lui trovate non saranno considerate sufficienti dalla polizia…

Consapevole del fatto che la Kalenberg a piede libero è un pericolo per tutti al Fürstenhof (e in particolar modo per i suoi cari), Werner deciderà dunque di “dare una mano” alla giustizia, rilasciando una dichiarazione falsa pur di far arrestare la donna.

L’incubo, però, non è ancora finito…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ariane subisce un’aggressione in carcere

Come vi abbiamo anticipato, infatti, la dark lady riuscirà a farsi difendere da un avvocato d’eccezione: Constanze von Thalheim (Sophia Schiller), sorellastra di Maja (Christina Arends) nonché nuova fidanzata di Paul (Sandro Kirtzel). E ben presto per Werner saranno guai…

Consapevole del fatto che l’albergatore ha dichiarato il falso, Constanze inizierà infatti a metterlo sotto pressione nella speranza di portarlo a tradirsi. Il vecchio Saalfeld, però, non cadrà nella trappola e, anzi, risponderà in modo inaspettato: organizzerà una brutale aggressione ai danni di Ariane!

Ebbene, quest’ultima se la caverà con un grosso spavento, ma non sarà certo disposta a lasciar correre. Sarà così che la donna incaricherà Constanze non solo di garantire la sua sicurezza, ma anche di dimostrare il coinvolgimento di Werner nell’accaduto. E l’avvocata avrà un’idea geniale per aiutare la sua assistita: coinvolgere Robert e Cornelia (Deborah Müller)!

Sarà così che i due fidanzati scopriranno di quale terribile gesto è stato capace Werner e dovranno decidere se stare dalla parte della giustizia o della famiglia…

(Puntate 3783-9, in onda in Germania dal 7 al 17 marzo 2022)