Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il ritorno di ANDRÉ

Prima o poi André Konopka (Joachim Lätsch) torna sempre al Fürstenhof! Non c’è dunque da stupirsi se, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, lo chef stellato ricomparirà all’hotel a cinque stelle dopo il suo lungo pellegrinaggio. E, come sempre, lo attendono delle sorprese… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: André parte per un pellegrinaggio

Nella sua vita André ha avuto un numero impressionante di relazioni più o meno serie (alcune delle quali culminate anche in matrimonio). Eppure, ogni storia finita male ha lasciato il segno nel cuore del burbero capocuoco del Fürstenhof…

Come sappiamo, qualche mese fa l’uomo conobbe una bella turista olandese di nome Leentje van Straaten (Antje Mairich), che gli salvò la vita. Subito affascinato dalla sua salvatrice e complice una temporanea amnesia, Konopka seguì la sua amata in Olanda, dove rimase per parecchio tempo.

Quando i due tornarono al Fürstenhof, però, André recuperò improvvisamente la memoria, capendo di non poter vivere lontano dalla propria famiglia. Peccato solo che per Leentje sia valsa la stessa cosa con la propria vita in Olanda.

Fu così che, seppur con il cuore a pezzi, lo chef si vide costretto a chiudere la sua relazione con la fidanzata, che partì dunque da sola per il Nord Europa. Ebbene, quella rottura fu così dolorosa per André da farlo precipitare in uno stato di perenne depressione e apatia, nonostante il tentativo di amici e familiari di aiutarlo.

Come se non bastasse, il pessimo umore del cuoco finì per creare qualche screzio con i coinquilini di quest’ultimo: Michael (Erich Altenkopf) e Rosalie (Natalie Alison). E fu proprio questa la goccia che fece traboccare il vaso, spingendo André a lasciare il Fürstenhof per partire per un avventuroso pellegrinaggio nelle Alpi!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: André torna al Fürstenhof

Da allora è passato parecchio tempo, ma già da qualche giorno abbiamo iniziato a vedere a sprazzi scene del difficoltoso pellegrinaggio del cuoco. Abituato all’agio di un hotel a cinque stelle e ai piaceri di una buona cucina, André non sta infatti avendo vita facile e la sua avventura tra le Alpi si sta rivelando una vera e propria tortura.

Non c’è dunque troppo da stupirsi se, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, lo chef ricomparirà improvvisamente al Fürstenhof. E, come prevedibile, i suoi racconti delle pene del pellegrinaggio saranno tutt’altro che veritieri…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Rosalie, André e Michael fanno “team building”

Il ritorno di Konopka verrà ovviamente accolto con grande gioia da tutti al Fürstenhof e, in particolare, da Werner (Dirk Galuba), Michael e Rosalie. Gli ultimi due – che si sentono ancora in colpa per aver involontariamente spinto l’uomo alla partenza settimane prima – penseranno dunque a come evitare problemi simili in futuro. E, inutile dirlo, alla Engel non mancheranno le idee…

Decisa a migliorare la convivenza a tre, Rosalie proporrà dunque ai suoi coinquilini di fare delle sessioni di team building, ovvero svolgere insieme delle attività di gruppo mirate a rinsaldare il loro rapporto. Trovare qualcosa che soddisfi i gusti di tre persone così diverse tra loro non sarà però certo facile…

Ebbene, dimostrando un inaspettato spirito di sacrificio, come prima attività di questa insolita “terapia a tre” la Engel sceglierà niente meno che una partita di calcio! Per la donna, però, l’esperienza si rivelerà molto più traumatica del previsto…