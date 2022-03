Stasera in tv 9 marzo 2022: i programmi in prima serata di Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove

Programmi tv stasera, cosa vedremo in prime time il 9 marzo

Cosa c’è da vedere in televisione nella serata di mercoledì 9 marzo 2022? Il programma probabilmente più vicino al target del nostro sito è Più forti del destino, la nuova fiction Mediaset con (tra gli altri) Loretta Goggi. Ecco i post che abbiamo dedicato finora alla serie tv di Canale 5, leggendo i quali troverete tutte le informazioni a riguardo.

Leggi anche: Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata di lunedì 7 marzo 2022

Vediamo ora i programmi in onda sulle altre reti, iniziando dalla Rai: su Rai 1 è saltato il film originariamente previsto per questa sera e al suo posto andrà in onda uno speciale Porta a porta sulla guerra in Ucraina. Su Rai 2 ci sarà Enrico Brignano in Un’ora sola vi vorrei – Booster Edition, mentre su Rai 3 assisteremo al consueto appuntamento con Chi l’ha visto.

Passiamo a Mediaset. Come già detto, il primo appuntamento con Più forti del destino animerà il prime time di Canale 5, mentre Rete 4 proporrà il talk show del mercoledì Controcorrente. Serata all’insegna de Le iene, infine, su Italia 1.

Le altre reti. Su La 7 il programma Atlantide sarà dedicato alla guerra in Ucraina, mentre Bruno Barbieri e i suoi 4 hotel saranno di scena su Tv8. Il canale Nove manderà in onda invece il documentario Putin – ultimo zar.