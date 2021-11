Quando il rischio è quello di perdere la persona che si ama, denaro e potere perdono qualunque valore. Lo sa bene Christoph Saalfeld (Dieter Bach), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà a dover scegliere tra la politica e l’amore…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina scopre che Christoph ha ricattato Rosalie

Da quando è iniziata la sfida elettorale tra Christoph Saalfeld e Rosalie Engel (Natalie Alison), è stato subito chiaro che sarebbe stata una guerra senza esclusione di colpi. Non c’è dunque troppo da stupirsi se l’albergatore non ha esitato a ricattare l’avversaria con un video manipolato pur di spingerla a ritirare la propria candidatura. Purtroppo per lui, però, questa mossa finirà per ritorcersi contro di lui.

Determinata a non piegarsi all’ultimatum del suo nemico, Rosalie prenderà infatti una decisione coraggiosa: denunciare pubblicamente il ricatto. Una scelta che si rivelerà vincente! Eh sì, perché – anche se la donna non farà esplicitamente il nome di Saalfeld – risulterà chiaro a tutti che solo quest’ultimo trarrebbe un beneficio dal ritiro della donna.

Sarà così che, turbata dal terribile sospetto che il fidanzato abbia commesso un’azione tanto ignobile, Selina (Katja Rosin) deciderà di andare a fondo alla cosa, riuscendo a trovare facilmente le prove della colpevolezza dell’uomo. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph scagiona Rosalie, che vince le elezioni

Sconvolta, la von Thalheim affronterà Saalfeld, mettendolo di fatto di fronte ad una scelta: distruggere per sempre la loro relazione, oppure rimediare al crimine commesso “scagionando” la Engel. E a quel punto l’albergatore sarà costretto a pensare cosa conta davvero nella sua vita: il potere o l’amore?

Ebbene, benché combattuto, alla fine Christoph capirà di essere disposto a tutto pur di non perdere la donna che ama e deciderà dunque di pubblicare la versione integrale del filmato con cui aveva ricattato Rosalie, condannandosi di fatto alla sconfitta elettorale.

La Engel avrà così la strada spianata verso una vittoria schiacciante alle elezioni, mentre a Saalfeld non resterà che prendersela con se stesso e le sue mosse avventate.

La gioia di Rosalie per quel successo insperato, però, non durerà a lungo… Per restare aggiornati su questo argomento, seguiteci su Google News andando su questa pagina e cliccando il tasto con la “stellina”

