Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: l’incredibile decisione di CHRISTOPH

Per amore si possono fare follie… ma fino a che punto? Ebbene, nelle prossime puntate italiane Tempesta d’amore scopriremo ciò che Christoph Saalfeld (Dieter Bach) sarà pronto a sacrificare pur di riconquistare Selina von Thalheim (Katja Rosin). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina lascia Christoph e fa l’amore con Cornelius

L’amore tra Christoph e Selina sembrava poter superare qualunque ostacolo, eppure così non è stato. L’ultimo crudele intrigo di Saalfeld ai danni di Ariane (Viola Wedekind) – che per colpa sua ha addirittura tentato il suicidio – ha infatti distrutto la relazione tra l’albergatore e la von Thalheim.

Delusa dal comportamento del fidanzato, quest’ultima lo ha infatti prima denunciato e poi lasciato. Come se non bastasse, la donna si è riavvicinata al marito Cornelius (Christoph Mory), tanto da passare con lui una notte di passione.

Ciononostante, i sentimenti di Selina per Christoph sono tutt’altro che svaniti… e lo stesso vale per l’albergatore! E così quest’ultimo deciderà di tentare un ultimo estremo tentativo pur di riconquistare la sua amata…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph vuole partire con Selina

Convinto che la von Thalheim lo ami ancora, ma altrettanto consapevole del fatto che l’odio che prova per Ariane finirà sempre per rovinare il suo rapporto con la fidanzata, Christoph capirà la sua unica possibilità per essere felice con Selina è lasciare il Fürstenhof. La continua vicinanza di Ariane, infatti, gli renderebbe impossibile superare l’odio che prova per la dark lady!

Ma Saalfeld sarà davvero disposto a rinunciare all’hotel per cui ha dato tutto negli ultimi anni? Ebbene, sembra proprio che la risposta sia “sì”! Pronto a tutto pur di salvare il suo amore per Selina, l’albergatore offrirà dunque a Werner (Dirk Galuba) le proprie quote dell’hotel, ricevendo ovviamente una risposta positiva.

E così Christoph potrà finalmente fare a Selina la sua incredibile proposta: lasciarsi tutto alle spalle e ricominciare una nuova vita insieme lontano dal Fürstenhof e Ariane! La von Thalheim accetterà?