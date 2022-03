Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il “gran rifiuto” di ROSALIE

Nella sua vita Rosalie Engel (Natalie Alison) ha commesso tanti errori, ma per lo meno ha imparato a non ripeterli. E così, quando nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore riceverà un’allettante offerta dalla crudele Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), troverà la forza di dire di no… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane aiuta Rosalie e la ricatta

Quando mesi addietro Rosalie decise di appendere al chiodo il grembiule da barista e lanciarsi in politica, in pochi la presero sul serio… e fecero un errore! Contro ogni previsione, la Engel è infatti riuscita a trionfare alle elezioni regionali battendo la concorrenza di Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Un successo che non è però interamente dovuto alla Engel stessa…

Come sappiamo, quest’ultima ha infatti potuto contare sul prezioso appoggio di Ariane, che l’ha aiutata più che volentieri pur di impedire l’ascesa in politica di Saalfeld. Il sostegno della Kalenberg, però, non è stato gratuito…

Confermandosi una donna senza scrupoli, Ariane non ha infatti esitato a minacciare di rovinare per sempre la reputazione di Michael (Erich Altenkopf) pur di costringere la Engel a obbedire ai suoi ordini. Un ricatto che ha segnato profondamente la povera Rosalie…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane propone a Rosalie un’alleanza

Da allora è trascorso parecchio tempo e Rosalie ricopre ormai da mesi il ruolo di consigliere regionale. Un incarico che da una parte l’ha portata a maturare e crescere, ma dall’altra l’ha esposta all’opinione pubblica…

Sarà così che, durante una delle sue usuali interviste, la Engel finirà involontariamente per danneggiare la reputazione di Christoph, che – inutile dirlo – non la prenderà bene! Dopo aver invano tentato di convincere la Engel a ritrattare tutto e scusarsi, l’albergatore passerà dunque alle contromosse: una campagna diffamatoria contro la “nemica”.

Il risultato? Nell’arco di poche ore Rosalie si ritroverà sommersa da insulti di ogni tipo e la sua popolarità ne risulterà gravemente compromessa. A quel punto Ariane vedrà l’occasione perfetta per stringere una nuova alleanza con la Engel e colpire Christoph con la stessa moneta. Rosalie accetterà?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Rosalie respinge l’offerta di Ariane

Ebbene, pur sapendo che l’aiuto della Kalenberg sarebbe prezioso per fermare Saalfeld, la Engel rifiuterà l’offerta della dark lady: conscia degli errori commessi in passato, Rosalie sarà infatti determinata a combattere in modo leale e, di conseguenza, tenersi alla larga da Ariane!

Inutile dire che quest’ultima non prenderà bene il “no” dell’ex socia, che si dimostrerà assolutamente incorruttibile. Ben presto, però, la Kalenberg capirà di non aver affatto bisogno di Rosalie! E così la dark lady deciderà di lanciare da sola la controffensiva ai danni di Christoph…