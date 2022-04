Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Cesur e Tahsin

Cosa c’è di peggio per due nemici di essere rinchiusi per diverse ore nella stessa cella? È quello che accadrà a Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ) e Tahsin Korludağ (Tamer Levent) nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful. Vediamo dunque quando si verificherà tale scenario nella telenovela turca…

Brave and Beautiful, news: le indagini sulla morte di Salih

Tutto sarà collegato all’assassinio di Salih Turhan (Okday Korunan), che verrà ferito mortalmente con un colpo di pistola proprio da Tahsin nel tentativo di disarmarlo. Tutto ciò avverrà in seguito ad uno scontro che verrà scatenato dallo psicopatico Rıza Soyözlü (Yiğit Özşener), il quale accenderà l’ira del Korludağ appena gli invierà un dvd: dal filmato contenuto sarà chiaro che è stato proprio Salih ad aiutarlo ad uccidere Fügen Karahasanoğlu (Tilbe Saran), la madre di Cesur, per fare ricadere la colpa su di lui.

Dopo aver ripreso l’omicidio di Salih, Riza terrà dunque sotto scacco Tahsin e, oltre ad ordinargli di passargli la proprietà di un suo albergo nella cittadina, gli farà presente che d’ora in poi sarà il suo complice e dovrà eseguire alla lettera tutto ciò che gli dirà se non vuole che i suoi cari la paghino.

Come primo passo del suo folle piano, Riza farà dunque ricadere i sospetti della morte di Salih su Cesur, nascondendo il corpo dell’uomo nel bagagliaio del suo fuoristrada.

Brave and Beautiful, trame: Sühan si introduce in camera di Riza…

Dopo essere stato arrestato, Cesur riuscirà a darsi alla latitanza e potrà contare sull’inaspettato aiuto dell’ex moglie Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) per dimostrare la sua innocenza. Tra l’altro, la Korludağ si introdurrà nella camera d’albergo di Riza e troverà il filmato in cui Salih confesserà di aver costruito la trappola mortale per Fügen. Nel frattempo, però, anche Tahsin finirà per essere arrestato… ma come?

La risposta è semplice: grazie al salvataggio di Mihriban Aydınbaş (Devrim Yaku), il procuratore Serhat (Serdar Özer) potrà parlare con Alì, il bambino precedentemente sequestrato da Riza poiché unico testimone dell’omicidio di Salih. Il minore, dopo aver visto alcune fotografie, indicherà dunque Tahsin come ipotetico responsabile, tant’è che il cattivo della telenovela non potrà evitare di essere sbattuto in cella.

Brave and Beautiful, spoiler: Cesur e Tahsin nella stessa cella!

Tutto questo a cosa porterà? Anche se la sua innocenza sarà dimostrata, Cesur “verrà punito” da Serhat, che lo rinchiuderà nella stessa cella di Tahsin accusandolo di essere evaso e nella speranza che possa chiarire le divergenze con l’anziano.

Anche se ormai si sarà convinto dell’estraneità dell’ex suocero nella morte della madre, visto che riterrà possibile che Salih abbia agito per conto di Riza, Cesur intimerà a Tahsin di dirgli tutto quello che sa sul conto del fratello di Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç), aggiungendo che, prima o poi, riuscirà almeno ad inchiodarlo per la morte del padre Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar).

La situazione si farà dunque abbastanza tesa e, visto che non potrà parlare per le minacce di Riza, Tahsin finirà per avere un attacco cardiaco e verrà portato d’urgenza in ospedale. Per quanto riguarda Cesur, invece, possiamo dirvi che verrà scarcerato il giorno successivo grazie alla consulenza legale di Banu Vardar (Gözde Türkpençe).