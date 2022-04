Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il sacrificio di SHIRIN

Conta di più l’amicizia o l’amore? È questa la domanda che tormenterà Shirin Ceylan (Merve Çakır) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore. Un dilemma per cui però la ragazza troverà presto una risposta… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Maja dà la sua benedizione a Shirin e Florian

Da una parte la lealtà nei confronti di un’amica diventata per lei una sorella, dall’altra un amore travolgente ma nato da poco: da settimane ormai Shirin è divisa tra sentimenti contrastanti che la stanno condannando ad uno stato di perenne infelicità. Tra poco, però, arriverà il momento della svolta…

Dopo aver rischiato di perdere per sempre l’amicizia con Maja (Christina Arends) a causa di un bacio con Florian (Arne Löber), la Ceylan è da poco riuscita a ricucire i rapporti con la von Thalheim, che ha trovato la forza di perdonarla.

E le belle sorprese non sono finite!

Capendo di non avere il diritto di intromettersi nella vita sentimentale del suo ex e della sua migliore amica, Maja finirà infatti per dare a quest’ultima un inaspettato “via libera”: se Shirin vuole iniziare con storia con Florian, ha la sua benedizione!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Shirin rinuncia a Florian per amore di Maja

Finalmente con il cuore in pace, la Ceylan accetterà dunque un invito da parte del bel guardacaccia ad assisterlo durante dei lavori nel bosco. Lavori durante i quali i due si avvicineranno come mai prima, tanto che ben presto un bacio sarà nell’aria… e lì si fermerà!

Proprio quando Vogt e la Ceylan staranno per baciarsi, infatti, entrambi si bloccheranno e, pochi istanti dopo si separeranno. Imbarazzata, Shirin se ne andrà in fretta e furia, lasciando Florian estremamente confuso. Cosa sarà successo?

Sarà durante un confronto a cuore aperto con Maja che la Ceylan spiegherà la situazione: benché il suo cuore batta per Florian, nemmeno i sentimenti per il bel guardacaccia sono più importanti della lealtà nei confronti della sua migliore amica.

E così, sapendo che Maja non avrebbe mai davvero accettato di vederla insieme a Florian, Shirin deciderà di rinunciare definitivamente al sogno di una storia con Vogt. Come reagirà quest’ultimo? E Maja sarà riconoscente all’amica per il suo sacrificio?