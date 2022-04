Trame Una vita: anticipazioni su Ignacio e Alodia

Lieto fine (apparente) per il travagliato avvicinamento tra la domestica Alodia Exposito (Abril Montilla) e il “signorino” Ignacio Quiroga (Marco Caceres). Quest’ultimo, nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita, vincerà infatti le sue resistenze e deciderà di sposare la ragazza, sempre più certa di essere in attesa di un figlio da lui.

Una Vita, trame: Alodia ad un passo dalla morte

Le anticipazioni indicano che la storyline comincerà a complicarsi nel momento in cui Alodia, qualche settimana dopo essersi concessa al “signorino”, scoprirà di essere rimasta incinta. Dopo essersi spaventata, la giovane troverà il coraggio di confessare a Bellita del Campo (Maria Gracia) ciò che è successo tra lei e il nipote e, nel giro di poco tempo, anche Josè Miguel (Manuel Bandera) scoprirà che Ignacio ha “disonorato” la loro inserviente.

Ignacio non apprenderà subito la notizia, poiché nel frattempo avrà fatto perdere la tracce di sé in seguito ad una discussione con lo zio; intanto Alodia cadrà ancora di più nello sconforto quando capirà che i suoi genitori vogliono farla sposare con Rufino, un suo compaesano, per degli interessi economici. Dati i tanti problemi che dovrà affrontare, la ragazza ingerirà una dose massiccia di medicinali di Bellita, al fine di dormire un po’, ma rischierà di morire…

Una Vita, news: Emilio sprona Ignacio a prendersi le sue responsabilità con Alodia

Tutto questo a quali risvolti porterà? Se avete letto i nostri post precedenti, sapete che a salvare in extremis Alodia penserà Ignacio, che tornerà nuovamente dagli zii quando Josè Miguel riuscirà a mettersi in contatto con lui attraverso una lettera. Tuttavia, anche se avrà scoperto dello stato interessante dalla sua “fiamma”, il Quiroga darà l’impressione di non voler diventare padre e, oltre a specificare che non ha ancora certezza del fatto che lei sia davvero incinta, comunicherà ad Alodia che può andare avanti con i preparativi del matrimonio con il compaesano, lasciandole intendere che in fondo può anche nascondergli di essere incinta.

Nella questione si inserirà molto presto Emilio Pasamar (Josè Pastor), tornato brevemente in città insieme alla moglie Cinta (Aroa Rodriguez) per partecipare alla presentazione del disco e del libro della suocera Bellita. In un dialogo molto franco, Emilio farà presente ad Ignacio che deve prendersi le sue responsabilità con Alodia, specificando che probabilmente scoprirà delle nuove priorità, al di là del divertimento, una volta che sarà felicemente sposato.

Una Vita, spoiler: Ignacio chiede ad Alodia di sposarlo!

Ignacio darà però ascolto alle parole di Emilio? Ebbene sì: il giorno successivo alla conversazione, Ignacio si presenterà da Alodia con un anello e, di fronte a tutti i membri della famiglia Dominguez – Del Campo, le chiederà ufficialmente di diventare sua moglie, sottolineando di aver capito di essere innamorato di lei e che proveranno ad avere altri figli qualora la sua gravidanza fosse soltanto un falso allarme.

Appena il Quiroga, su sua richiesta, le dirà che non la sta sposando soltanto per pietà, Alodia accetterà la proposta nuziale ed i due si scambieranno un appassionato bacio, che verrà accolto con gioia da tutti i loro familiari. Questa trama, col passare delle puntate italiane, riserverà però delle sorprese…