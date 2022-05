Trame Brave and beautiful: anticipazioni su HÜLYA e TAHSIN

Fin dai primi episodi di Brave and Beautiful, i telespettatori italiani si sono abituati alle malefatte dell’astuta Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan). Visto che sarà disposta a tutto pur di sedurre Tahsin Korludağ (Tamer Levent), Hulya non esiterà dunque ad approfittarsi della momentanea amnesia dell’uomo per cercare di ottenere dei vantaggi. Vediamo quindi insieme cosa combinerà…

Brave and Beautiful, news: ecco perché Tahsin perderà la memoria

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in precedenza, tutto partirà nell’istante in cui Reyhan (Işıl Dayıoğlu) scoprirà da Cahide (Sezin Akbaşoğulları) che è stato proprio Tahsin ad assassinare l’amato marito. A quel punto, la domestica si farà prendere dalla rabbia e non esiterà a presentarsi nella casa del Korludağ per accoltellarlo all’altezza dello stomaco. Durante l’aggressione, l’anziano cadrà a terra e sbatterà la testa su una colonna di cemento, procurandosi anche una grossa ferita alla testa.

Al termine di una difficile operazione, durante la quale Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) gli donerà inaspettatamente il suo sangue per salvargli la vita, Tahsin riprenderà conoscenza ma avrà perso la memoria dei suoi ultimi quattro anni di vita, tant’è che non ricorderà né che i figli Korhan (Erkan Avcı) e Sühan (Tuba Büyüküstün) ormai lo odiano, né tanto meno le guerre portate avanti contro il genero Cesur e il cognato Riza (Yiğit Özşener), che non riconoscerà nemmeno appena lo andrà a trovare in ospedale.

Brave and Beautiful, spoiler: Hülya fa credere a Tahsin che hanno una relazione!

Tutto ciò consentirà a Hülya di fare la sua mossa. Nel momento in cui verrà dimesso, la donna avrà modo di restare da sola con Tahsin e gli darà il suo supporto quando cercherà di mettersi in contatto con la storica amata Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç), che non ricorderà essere sua moglie (e soprattutto, come tutti quanti, ignorerà che è stata uccisa da Riza).

Quando al numero di telefono di casa di Adalet risponderà un uomo, dicendo tra l’altro a Tahsin di non aver mai sentito parlare di lei, Hülya deciderà di mentire all’uomo e gli dirà che la sua “vecchia fiamma” ha lasciato il Paese quando ha scoperto che intratteneva da tempo una relazione con lei. Insomma, la Yıldırım si spaccerà come l’amante del Korludağ Senior ma, per evitare di essere contraddetta dagli altri abitanti della villa, gli dirà che nessuno è ancora a conoscenza della loro liaison…

Brave and Beautiful, trame: Cesur e Sühan trovano una pista su Adalet

Ma Tahsin si berrà la bugia di Hülya? Nell’attesa di scoprirlo, segnaliamo che l’amnesia dell’uomo genererà altri risvolti: ad esempio, mentre starà rovistando tra le sue cose, Sühan noterà che il padre ha ricevuto diversi messaggi da Adalet, ancora ricercata dal procuratore Serhat (Serdar Özer) dopo essere evasa dal carcere.

Inconsapevole del fatto che quegli sms sono stati scritti da Riza e poi mandati a Tahsin per evitare che quest’ultimo scoprisse dell’uccisione di Adalet, Sühan si fiderà di Cesur e gli consegnerà il cellulare affinché lo dia a Serhat per cercare di rintracciare la “matrigna”. Questo porterà a galla il fatto che la moglie di Tahsin è stata uccisa oppure Riza riuscirà a cavarsela anche stavolta?