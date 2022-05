Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Serhat e Riza

Nelle prossime puntate italiane di Brave and Beautiful, diversi personaggi cominceranno a credere che Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) sia stata uccisa dal fratello Riza (Yiğit Özşener), com’è effettivamente avvenuto. Il primo a valutare questa pista sarà proprio Cesur Alemdaroğlu (Kıvanç Tatlıtuğ), scopriamo insieme per quale ragione visto che nella storyline si inserirà molto presto il procuratore Serhat (Serdar Özer)…

Brave and Beautiful, news: Riza uccide Adalet

Come vi abbiamo già anticipato, tutto partirà quando Adalet riuscirà ad evadere dal carcere e, ovviamente, andrà immediatamente in cerca del marito Tahsin Korludağ (Tamer Levent). Anche se l’uomo si impegnerà per preparare subito la sua fuga al di là della Turchia, prima che Serhat possa rintracciarla, Adalet vorrà prima incontrare il fratello che, dopo essere stato minacciato con una pistola, arriverà a soffocarla.

A quel punto Riza, con la complicità del suo “scagnozzo” Turan Fişekçi (Serhat Parıl), occulterà il corpo della parente e da un suo cellulare invierà diversi sms a Tahsin, per fargli credere che l’amata consorte sia ancora viva.

La grande menzogna comincerà però a vacillare quando Tahsin verrà accoltellato da Reyhan (Işıl Dayıoğlu), la quale perderà il lume della ragione appena Cahide (Sezin Akbaşoğulları), al solo scopo di ferirla, le dirà che è stato proprio lui ad uccidere l’amato Salih (Okday Korunan). Al termine di una difficile operazione, Tahsin si salverà – anche grazie a Cesur che gli donerà il sangue – ma non avrà più ricordo degli ultimi quattro anni della sua vita. Ciò darà una svolta significativa alla trama…

Brave and Beautiful, trame: Cesur crede che Riza abbia ucciso Adalet!

Eh sì: quando le verranno restituiti gli effetti personali del padre, Sühan (Tuba Büyüküstün) non potrà fare a meno di controllare il cellulare di Tahsin e scoprirà che, già da diverse settimane, intratteneva delle conversazioni via sms con la fuggitiva Adalet.

Dato che ovviamente non potrà mai sapere che quei messaggi sono stati inviati da Riza, la donna si confronterà con Cesur sulla questione e gli darà il suo consenso affinché consegni il cellulare di Tahsin al procuratore Serhat.

Nel giro di qualche ora, il funzionario scoprirà così che il telefono si trova nell’albergo che Tahsin ha ceduto a Riza e interrogherà quest’ultimo per chiedergli lumi sulla situazione venutasi a creare appena ritroverà l’oggetto.

Neanche a dirlo, quando verrà messo con le spalle al muro, Riza si inventerà una bugia all’ultimo minuto ed ammetterà di avere inviato lui gli sms, specificando che ha voluto tendere uno scherzo al cognato ma di non sapere dove si trova Adalet. Una strana confessione che non convincerà per niente Cesur: il nostro protagonista comincerà insomma a pensare che lo psicopatico abbia fatto fuori la sorella ed esporrà i suoi timori proprio a Serhat.

Brave and Beautiful, spoiler: Serhat si prende gioco di Riza

Fortunatamente, il procuratore darà credito alla versione di Cesur, anche se sottolineerà che deve ritrovare prima l’eventuale corpo di Adalet al fine di accusare Riza di omicidio. Spinto da questo pensiero, Serhat darà via ad un grande bluff per spingere Riza ad uscire allo scoperto e gli lascerà credere di pensare che sia stato Cesur ad uccidere Adalet per vendicarsi a distanza di trent’anni dell’assassina del padre Hasan Karahasanoğlu (Ali Pinar).

Una vera e propria bugia a cui Riza darà però credito, generando una situazione pericolosa che coinvolgerà anche Sühan…