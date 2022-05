Trame Sei sorelle: l’operaio Jesus morirà

Un omicidio darà il via ad un vero e proprio “giallo” nelle primissime puntate di Sei Sorelle. A passare a miglior vita sarà Jesus (Inaki Rekarte), un operaio che metterà fin da subito in difficoltà le Silva. Vediamo insieme in che modo…

Leggi anche: Sei Sorelle anticipazioni: Rodolfo ha dei sospetti su Blanca

Sei Sorelle, news: Jesus e lo sciopero alla fabbrica

Se avete seguito i nostri post precedenti dedicati alle anticipazioni della soap iberica, che prenderà il via su Rai 1 il prossimo lunedì, sapete già che, per non far passare la fabbrica tessile della loro famiglia nelle mani dello spietato zio Ricardo (Juan Ribò), le sei sorelle decideranno di nascondere la morte improvvisa del loro padre Fernando (Emilio Gutiérrez Caba), facendo credere a tutti quanti che l’uomo è dovuto partire all’improvviso per un viaggio di lavoro.

Dato che gli uomini non vorranno fare affari con loro soltanto perché sono donne, le ragazze assumeranno quindi il “donnaiolo” Salvador Montaner (Álex Adróver) come direttore della fabbrica, ma soltanto in un secondo momento scopriranno che Fernando – a causa di una grossa crisi economica – non pagava i loro dipendenti già da diverse settimane.

Ciò porterà Jesus a organizzare un vero e proprio sciopero quando le Silva chiederanno agli operai altro tempo prima di pagare…

Sei Sorelle, trame: Miguel e l’incidente con il macchinario…

Fatto sta che, col trascorrere degli episodi, emergerà che Jesus sta ricevendo un lauto compenso proprio da Ricardo per far andare in malora ogni iniziativa delle sue nipoti e prendere così il controllo dell’azienda. Non a caso, l’operaio accetterà di sabotare un macchinario che finirà per ferire Miguel Esparza (Alejandro Cano), il fidanzato di Petra Fuentes (Carlota Olcina). E proprio quest’ultima, almeno inizialmente, crederà di essere responsabile dell’incidente al suo amato, dato che poco prima – insieme a Celia Silva (Candela Serrat) – aveva toccato la macchina nel tentativo di farla partire.

Comunque sia, grazie ad un perito, sarà chiaro che le due ragazze non avranno alcuna responsabilità, visto che nell’oggetto mancherà un ingranaggio smontato da mani esperte. I sospetti a quel punto si concentreranno su Jesus, che Diana Silva (Marta Larralde) avrà licenziato adducendo come scusa il fatto che non si fida di lui e dei suoi metodi sovversivi. Disperato, il disoccupato andrà dunque da Ricardo in cerca di aiuto ma così facendo firmerà la sua condanna…

Sei Sorelle, spoiler: l’omicidio di Jesus

Eh sì: nel momento in cui Jesus minaccerà di rivelare tutta la verità alle Silva se non gli troverà un altro lavoro o del denaro con cui sostentarsi, Ricardo ordinerà al suo scagnozzo Basilio Ruiz (Mario Alberto Díez) di procurare un grande spavento all’operaio affinché si convinca a tacere. Niente andrà però per il verso giusto: appena si vedrà circondato dall’uomo ed altri due complici, Jesus tenterà di difendersi ma, durante una colluttazione, verrà ferito mortalmente all’addome dal coltellino che lui stesso voleva utilizzare.

Da un lato Ricardo rimprovererà Basilio per avere ucciso Jesus, sottolineando che non è mai stato un assassino, dall’altro in fabbrica si presenterà un commissario per far luce sulla morte dell’uomo. Nei primi istanti, l’ipotesi principale sarà quella di una rapina finita male ma la verità, prima o poi, potrebbe emergere…