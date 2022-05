Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: ARIANE chiede perdono a ERIK

Vedere Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) implorare perdono non è certo una scena da tutti i giorni. Eppure, sarà esattamente quello che accadrà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la crudele dark lady del Fürstenhof dimostrerà che – quando si tratta di sentimenti – anche lei può essere una persona fragile… Ecco cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane fa arrestare Erik

Una donna spietata come Ariane Kalenberg può essere in grado di amare? Dopo averla vista uccidere a sangue freddo l’ex marito Karl (Stephan Schäfer), la risposta ovvia sembrava essere “no”. Due personaggi, però, sono riusciti a far emergere quel lato umano della dark lady che sembrava ormai irrimediabilmente perduto…

Stiamo parlando di Selina von Thalheim (Katja Rosin) e Erik Vogt (Sven Waasner), rispettivamente (ex) migliore amica e compagno della Kalenberg. Come sappiamo, i rapporti tra Ariane e Selina si sono rovinati a causa del tentativo della dark lady di avvelenare quest’ultima. Non per questo, però, la Kalenberg si è arresa…

Pronta a tutto pur di “riconquistare” l’amica, Ariane ha dunque sacrificato Erik, consegnandolo di fatto alla polizia pur di far scagionare il marito di Selina: Cornelius (Christoph Mory). La speranza della Kalenberg era quella che il fidanzato non venisse mai a sapere com’erano andate realmente le cose. Speranza che si rivelerà purtroppo vana…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Erik non perdona Ariane

Quando Erik tornerà al Fürstenhof in attesa dell’inizio del processo, si accorgerà infatti immediatamente che qualcosa non torna: come ha fatto Florian (Arne Löber) a trovare le prove che lo hanno incastrato? E, soprattutto, perché Ariane si comporta in modo così strano?

Ebbene, a Vogt non ci vorrà molto per capire come sono andate realmente le cose e, inutile dirlo, non la prenderà affatto bene! Nonostante i tentativi della fidanzata di giustificarsi, l’uomo troncherà dunque i rapporti con lei, facendola sprofondare nella disperazione più totale…

Come spesso accade, sarà infatti dopo aver perso il fidanzato che Ariane si renderà conto di quanto quest’ultimo contasse davvero per lei. Nel tentativo di farsi perdonare, la Kalenberg userà tutti gli strumenti a sua disposizione per alleggerire la posizione di Erik di fronte alla giustizia, riuscendo effettivamente nel suo intento.

Basterà ad ottenere il perdono di Vogt?

Ebbene, purtroppo per la dark lady la risposta è “no”! Benché grato alla sua ex per l’aiuto, Erik ribadirà infatti di non volerne più sapere di lei e a nulla varranno i tentativi disperati della donna di ottenere una seconda chance. Tra i due sarà dunque davvero finita?