Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: MAX scopre che GERRY ama SHIRIN

Una storia d’amore davvero speciale sta per sbocciare sui nostri teleschermi… con protagonisti assoluti Gerry Richter (Johannes Hut) e Shirin Ceylan (Merve Çakır)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore questi due personaggi getteranno infatti le basi di un rapporto davvero magico… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry si innamora di Shirin

Entrato in scena da appena qualche giorno, Gerry ha già monopolizzato la scena. Caratterizzato da un deficit cognitivo che lo rende più simile ad un bimbo che ad un adulto della sua età, il fratello di Max (Stefan Hartmann) dà infatti costantemente vita a situazioni divertenti e assolutamente inaspettate.

Come sappiamo, il ragazzo si è presentato a Bichlheim per festeggiare il compleanno di Max, ma è stato in realtà un altro personaggio a catturare la sua attenzione: Shirin! Imbattutosi in quest’ultima mentre era a bordo del proprio tosaerba sulla strada per Bichlheim, Gerry ha infatti letteralmente perso la testa per lei. Un sentimento che non farà che crescere con il tempo…

È stata infatti proprio la Ceylan a “salvare” il giovane Richter dalla baita in cui lo aveva rinchiuso il fratello, costringendo di fatto quest’ultimo a gestire una volta per tutte quel fratello così “scomodo”. E non si tratterà dell’unica volta in cui Shirin e Gerry si troveranno ad interagire…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry rivela a Max di amare Shirin

Come vi abbiamo anticipato, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Max convincerà il fratello maggiore ad accettare un impiego al Fürstenhof come addetto al controllo della biancheria in lavanderia. Ebbene, inizialmente Gerry sarà tutt’altro che entusiasta di quell’impiego… almeno fino a quando non scoprirà che anche Shirin lavora in hotel!

Il risultato? Complice la sua naturale e disarmante spontaneità, il giovane Richter sorprenderà la sua bella con una “merenda” molto speciale, convincendola addirittura a interrompere il proprio turno per passare qualche momento con lui.

E non è finita qui! Dopo quella pausa “rubata”, il ragazzo salverà la sua amata da una situazione potenzialmente molto spiacevole, evitando che la Ceylan rompesse un prezioso oggetto appartenente ad un ospite del Fürstenhof.

A quel punto Shirin ringrazierà di cuore il suo salvatore, che tornerà a casa letteralmente al settimo cielo. Incuriosito, Max cercherà di capire il motivo dell’improvvisa felicità del fratello, scoprendo così l’incredibile verità: si è innamorato di Shirin!

Inutile dire che Max resterà a bocca aperta di fronte alla rivelazione del fratello, che inviterà a dimenticare il prima possibile la Ceylan. Il personal trainer sarà infatti convinto che quest’ultima non ricambierà mai i sentimenti di Gerry… ma sarà davvero così?