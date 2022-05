Anticipazioni puntate tedesche Tempesta d’amore: la fine dell’amore di MICHAEL e ROSALIE

Per un amore che finisce, uno nuovo è in arrivo. Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore assisteremo alla fine della relazione tra Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) e la sua fidanzata storica Rosalie Engel (Natalie Alison). E a quel punto Carolin Lamprech (Katrin Anne Heß) avrà via libera… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Michael, Rosalie e Carolin

Quando un amore dura da oltre un decennio, si finisce per pensare che sia destinato a durare per sempre. È quello che è accaduto a Michael e Rosalie, che si sono ritrovati e innamorati nuovamente nonostante una separazione durata parecchi anni. Proprio quando i due penseranno di aver finalmente trovato il compagno per la vita, però, qualcosa di inaspettato accadrà…

Come vi abbiamo anticipato, nella vita del medico ricomparirà infatti Carolin, una compagna di studi di cui l’uomo era stato a lungo segretamente innamorato. Ebbene, quando Niederbühl si ritroverà di fronte la sua vecchia fiamma, non potrà fare a meno di tornare a provare per lei quei sentimenti che non era mai riuscito ad esprimere.

La prova del fatto che quello tra Michael e Carolin è tutt’altro che un fuoco di paglia arriverà quando Ariane (Viola Wedekind) prenderà in ostaggio la Lamprecht durante un rocambolesco tentativo di fuga e il medico non esiterà a mettere a repentaglio la propria vita pur di salvare la sua amata. In tale occasione Carolin confesserà a Michael di amarlo, salvo poi ritirare tutto…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Rosalie e Michael si lasciano

E Rosalie? Inutile dire che quest’ultima non ci metterà molto ad accorgersi che il fidanzato di è innamorato di un’altra e reagirà provando a far ingelosire il compagno flirtando con un escort di nome Raphael Kofler (Jakob Graf). Quello che doveva essere un gioco, però, finirà per avere conseguenze inaspettate…

Se da una parte il piano di stuzzicare la gelosia di Michael funzionerà, dall’altra Rosalie svilupperà nei confronti del “finto amante” un interesse reale. Interesse che sarà assolutamente ricambiato! Nonostante i tentativi della Engel di restare fedele al fidanzato, Raphael inizierà dunque a farle una corte serrata, dimostrando di essere pronto a tutto pur di stare insieme alla sua amata.

Ebbene, nonostante i tentativi da parte di Rosalie di convincere se stessa e Michael di voler restare insieme a quest’ultimo, sarà lo stesso medico a rendersi conto che il legame tra la fidanzata e Raphael è più forte di quanto aveva inizialmente creduto.

E così Niederbühl deciderà di mettere fine alla propria relazione con la Engel, permettendole di rifarsi una vita con il suo nuovo amore…

Inutile dire che la notizia dell’imminente partenza di Rosalie farà velocemente il giro di Bichlheim, venendo accolta con tristezza da amici e colleghi. Ben altra reazione sarà invece quella di Carolin! Ora che Michael è di nuovo single, infatti, la Lamprecht non dovrà più farsi scrupoli morali e deciderà di farsi avanti con il medico. La reazione di quest’ultimo, però, non sarà quella sperata…

(Puntate 3838-59, in onda in Germania dal 31 maggio al 1° luglio 2022)