Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: l’uscita di scena di ROBERT

Brutte notizie per i fan storici di Tempesta d’amore! Nelle puntate tedesche della soap uno dei personaggi più amati di sempre è infatti uscito di scena e – contrariamente a quanto inizialmente sperato – sembrerebbe trattarsi di un addio definitivo… Ecco infatti cos’è accaduto negli episodi di Sturm der Liebe da poco andati in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Cornelia e Robert contro Ariane

Nelle puntate italiane di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) ha da tempo superato il dolore per il fallimento del suo matrimonio con Eva (Uta Kargel) e ritrovato l’amore al fianco di Cornelia Holle (Deborah Müller). Nella prossima stagione della soap, però, questa bellissima coppia dovrà affrontare un vero e proprio incubo a causa della perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind).

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, quest’ultima perderà infatti la testa per l’albergatore e non si fermerà di fronte a nulla pur di separarlo dalla fidanzata e legarlo a sé. Inizieranno così una serie di crudeli intrighi che rovineranno l’esistenza di Cornelia e Robert, che per colpa della dark lady crederanno addirittura di essere fratelli!

Alla fine la verità verrà alla luce e Saalfeld potrà così tornare tra le braccia della Holle. Ciononostante, il dolore e la rabbia accumulatisi per mesi non scompariranno tanto velocemente…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Cornelia vuole lasciare il Fürstenhof

Sarà così che, ormai estenuata dalla situazione, Cornelia perderà la testa e arriverà vicina ad investire intenzionalmente Ariane con la propria auto. Un momento di follia che, ovviamente, le costerà molto caro. E a quel punto la Holle capirà di dover voltare pagina…

Consapevole del fatto di non poter più tollerare la presenza della Kalenberg, Cornelia deciderà dunque di lasciare il Fürstenhof e raggiungere il figlio Benni (Florian Burgkart) in Spagna, dove spererà di ritrovare altrove la propria serenità. E Robert?

Inutile dire che quest’ultimo non avrà nessuna intenzione di separarsi dalla fidanzata (a cui nel frattempo ha anche chiesto di sposarlo), ma allo stesso tempo non se la sentirà di abbandonare il padre da solo nella guerra contro Ariane. Robert deciderà dunque inizialmente di restare per il momento a Bichlheim con l’idea di raggiungere in futuro la sua promessa sposa.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Robert segue Cornelia e esce di scena

All’ultimo momento, però, arriverà un colpo di scena! Capendo quanto il figlio si sta sacrificando per amor suo, Werner lo convincerà infatti a seguire subito la sua amata. E così, nel corso della puntata 3811 Robert e Cornelia lasceranno insieme il Fürstenhof.

Si tratterà di un addio definitivo? Ebbene, pare proprio di sì! Le anticipazioni sulle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore rivelano infatti che – dopo l’arresto di Ariane – Werner spererà in un ritorno del figlio al Fürstenhof, rimanendo però deluso: Robert gli farà infatti sapere di non avere nessuna intenzione di tornare a “casa”!

Insomma, questa volta l’uscita di scena di Robert Saalfeld sembrerà davvero definitiva, anche se – viste le sorprese che questo amatissimo personaggio ci ha riservato nel corso degli anni – non è davvero mai detta l’ultima parola!