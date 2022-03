Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la partenza di CORNELIA

Notizie shock sono da poco arrivate dal fronte tedesco di Tempesta d’amore! Pare infatti che uno dei personaggi più amati della soap sia destinato ad uscire presto di scena. E potrebbe non essere nemmeno previsto un lieto fine… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: triangolo tra Robert, Ariane e Cornelia

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, una delle trame più appassionanti della diciottesima stagione di Tempesta d‘amore (che ha preso il via in Germania lo scorso dicembre) sarà il triangolo tra Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Cornelia Holle (Deborah Müller) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané).

Innamoratasi inaspettatamente dell’albergatore, la dark lady farà infatti di tutto per conquistarlo, arrivando a fargli credere di essere fratello di Cornelia pur di separarlo da quest’ultima. E non è finita qui!

Non contenta, Ariane prima tenterà infatti prima di rinchiudere la rivale in un ospedale psichiatrico e poi si fingerà incinta di Robert riuscendo a convincere l’uomo a sposarla! Fortunatamente, però, la verità verrà alla luce prima che sia troppo tardi…

Saalfeld scoprirà infatti le bugie della Kalenberg prima delle nozze e correrà ovviamente subito tra le braccia della sua amata Cornelia. Ariane, però, non accetterà la sconfitta…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Cornelia vicina a uccidere Ariane

Determinata a riconquistare l’uomo che ama a qualunque costo, la dark lady farà dunque a quest’ultimo una proposta a dir poco sconvolgente: se Robert tornerà insieme a lei, Ariane gli cederà tutte le proprie azioni del Fürstenhof!

Ebbene, come prevedibile, Saalfeld non si piegherà mai ad un simile ricatto, ma il suo rifiuto costringerà di fatto i Saalfeld a convivere con la Kalenberg: in quanto azionista, quest’ultima ha infatti il diritto di restare in hotel.

La presenza della dark lady metterà a disagio quasi tutti al Fürstenhof, ma sarà soprattutto Cornelia a sentirsi minacciata. E così, terrorizzata all’idea che la Kalenberg possa ordire un nuovo intrigo contro di lei, la Holle perderà per un attimo il controllo e aggredirà la “rivale” con dello spray al peperoncino.

L’incidente di per sé non avrà gravi conseguenze, ma Ariane riuscirà a sfruttarlo a proprio vantaggio per umiliare e spingere al limite la povera Cornelia. E così, quando quest’ultima si ritroverà la Kalenberg davanti alla propria auto, penserà di investirla!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Cornelia lascia il Fürstenhof

Fortunatamente la Holle si fermerà prima che sia troppo tardi, ma l’accaduto le farà comunque capire di non poter più sopportare la situazione a lungo: se non può cacciare Ariane, allora sarà lei ad andarsene!

Sarà così che Cornelia spiegherà a Robert di non poter più vivere sotto lo stesso tetto con la dark lady e di aver dunque deciso di partire. Innamoratissimo della Holle (a cui nel frattempo ha anche chiesto di sposarlo), Saalfeld non solo appoggerà la sua decisione, ma si dirà disposto a seguirla. Peccato solo che poi capirà che Werner ha bisogno di lui e deciderà dunque di restare almeno temporaneamente a Bichlheim.

E così, nel corso della puntata 3811 (in onda in Germania il prossimo 21 aprile) Cornelia lascerà da sola il Fürstenhof. Il suo sarà un addio definitivo? E, soprattutto, Robert la raggiungerà oppure la loro relazione arriverà al capolinea?

(Puntate 3807-11, in onda in Germania dal 13 al 21 aprile 2022)