Trame Brave and beautiful: anticipazioni su Tahsin e Adalet

Come reagirà Tahsin Korludağ (Tamer Levent) appena scoprirà che l’amatissima moglie Adalet Soyözlü (Nihan Büyükağaç) è stata uccisa dallo psicopatico Riza (Yiğit Özşener)? La risposta a questa domanda arriverà nelle ultimissime puntate italiane di Brave and Beautiful, in onda su Canale 5 tra qualche settimana…

Brave and Beautiful, news: Tahsin perde la memoria e…

Tutto partirà nel momento in cui Cahide (Sezin Akbaşoğulları) comunicherà alla domestica Reyhan (Işıl Dayıoğlu) che è stato proprio Tahsin ad assassinare il marito Salih (Irmak Örnek). Senza pensare alle conseguenze, la donna si farà dunque dominare dall’odio e accoltellerà il Korludağ Senior. Durante l’aggressione, l’uomo batterà la testa su un palo di cemento, motivo per cui perderà la memoria degli ultimi quattro anni della sua vita.

Visto che non ricorderà di essere sposato con Adalet, l’astuta Hülya Yıldırım (Zeynep Kızıltan) cercherà di sfruttare la situazione a suo vantaggio e, mentendo, lascerà credere all’anziano di avere da tempo una relazione sentimentale con lui. Tuttavia, la menzogna durerà pochissimo perché Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ) riuscirà ad ingannare Riza per spingerlo a fargli ritrovare il cadavere di Adalet. Una controffensiva che porterà avanti con l’aiuto del procurare Serhat (Serdar Özer) e grazie alla quale Riza verrà arrestato (anche se evaderà in tempi brevi).

Brave and Beautiful, spoiler: Tahsin scopre che Adalet è morta!

In ogni caso, dato che non avrà ancora ricordo dei suoi ultimi anni di vita, Sühan (Tuba Büyüküstün) e Korhan (Erkan Avcı) decideranno di far credere a Tahsin che Adalet è fuggita dal paese, nonostante il ritrovamento del suo corpo.

Al termine di una fuga, dove fortunatamente verrà ritrovato in tempo da Cesur, Tahsin vorrà però fare chiarezza sui motivi che l’avranno portato a chiudere la sua storia con Adalet ed andrà a passeggio per il paese senza comunicare niente a nessuno.

Agendo in tale maniera, Tahsin incontrerà per caso l’infermiera Necla (Cansu Türedi), che gli parlerà apertamente dell’omicidio di Adalet compiuto da Riza (poiché inconsapevole del fatto che i figli gliel’abbiano nascosto). Con suo estremo rammarico, Tahsin comprenderà quindi che Adalet non l’ha mai lasciato, come invece Sühan e Korhan gli hanno raccontato, e continuerà a vagare da solo e sconsolato nei pressi della cittadina.

Brave and Beautiful, trame: Tahsin va sulla tomba di Adalet!

Ma dove andrà? Possiamo anticiparvi che, alla fine, Tahsin si recherà nelle tomba di Adalet per porgerle il suo ultimo saluto e giurerà a se stesso che non perdonerà mai Riza per avergliela portata via. Comunque sia, il Korludağ saprà di non potersi vendicare del cognato, dato che sarà apparentemente morto a causa di un incendio. Ma le cose staranno davvero così?