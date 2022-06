Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: problemi agli occhi per FLORIAN

Continuano a peggiorare le condizioni di Florian Vogt (Arne Löber)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’amatissimo protagonista della diciassettesima stagione della soap si troverà infatti ad affrontare dei nuovi drammatici sintomi. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian ha misteriosa malattia

Da quando Florian ha coraggiosamente salvato Maja (Christina Arends) e Hannes (Pedro Konrad) da morte certa estraendoli vivi dalla caverna in cui erano rimasti intrappolati a causa di un terremoto, la sua vita non è più stata la stessa.

Come sappiamo, durante la sua coraggiosa missione di salvataggio il guardacaccia ha infatti contratto una misteriosa infezione che si è poi manifestata con sintomi sempre più gravi: iniziati come dolori al braccio, si sono evoluti in paralisi temporanee, febbre alta e collassi.

Inutile dire che questo dramma colpirà profondamente Maja, che – oltre alla normale preoccupazione per il suo ex – dovrà fronteggiare i propri sensi di colpa: dopotutto Florian si è ammalato per salvarle la vita! La situazione, però, è destinata a complicarsi ulteriormente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Florian ha problemi agli occhi

Come vi abbiamo anticipato, in seguito ad un collasso Florian confesserà a Maja di amarla ancora e di voler tornare insieme a lei. Una dichiarazione che metterà la ragazza in una situazione decisamente scomoda, visto che è impegnata con Hannes.

Il risultato? Non solo la von Thalheim deciderà di restare con il fidanzato, ma quest’ultimo aggredirà Florian, intimandogli di tenersi lontano da Maja! Per Vogt si tratterà ovviamente di un durissimo colpo, ma ben presto qualcosa di ben più grave farà passare l’accaduto in secondo piano…

Mentre si troverà in compagnia di Max, Florian inizierà infatti ad avere problemi di equilibrio e gravi disturbi alla vista! E a quel punto risulterà chiaro che la misteriosa malattia che l’ha colpito è molto più grave di quanto inizialmente ipotizzato…