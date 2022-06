Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: avvicinamento tra GERRY e SHIRIN

Puntate davvero imperdibili sono in arrivo sui teleschermi italiani di Tempesta d’amore. Nei prossimi giorni assisteremo infatti non solo alla drammatica evoluzione della storyline legata ai due protagonisti, ma anche alla nascita di un rapporto davvero magico: quello tra Gerry Richter (Johannes Hut) e Shirin Ceylan (Merve Çakır)!

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni dal 12 al 18 giugno 2022

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Gerry innamorato di Shirin

Fin dal momento del suo ingresso in scena è risultato subito chiaro che Gerry è un personaggio assolutamente unico. Caratterizzato da un deficit cognitivo, il fratello maggiore di Max (Stefan Hartmann) è infatti una persona estremamente ingenua e a tratti “fanciullesca”, ma dotata di un grandissimo cuore.

Non c’è dunque da stupirsi se quasi tutti a Bichlheim si stanno affezionando a quel ragazzo tanto buono quanto strano. Con un personaggio in particolare, però, il nuovo arrivato ha legato: Shirin!

Come sappiamo, quest’ultima è stata la prima persona incontrata da Gerry, nonché quella che ha fatto breccia nel suo cuore! Innamoratosi perdutamente della bella Ceylan, il giovanotto ha infatti cercato ogni occasione per starle vicino, riuscendo a colpirla con la sua spontaneità e generosità. E siamo solo all’inizio…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Gerry e Shirin fanno una gita al lago

Sempre disponibile e pronto ad aiutare gli altri, nei prossimi giorni Gerry si offrirà di riparare un grave danno al tetto della casa dei Sonnbichler, riuscendo inaspettatamente nell’impresa. Pieni di gratitudine, i due anziani coniugi proveranno a sdebitarsi col ragazzo chiedendogli di esaudire un desiderio. La sua risposta, però, li spiazzerà…

Non essendo interessato a nulla di materiale, Gerry chiederà infatti l’unica cosa che gli sta davvero a cuore: fare una gita al lago insieme a Shirin! Inutile dire che Alfons (Sepp Schauer) rimarrà spiazzato dalla richiesta, ma proverà comunque a parlarne con la diretta interessata, che a sorpresa accetterà di “fare da premio”!

Sarà così che Richter e la Ceylan trascorreranno un pomeriggio insieme, finendo per vivere delle avventure inaspettate. Tutto inizierà quando, spaventata dalla presenza di un bombo, la ragazza colpirà l’insetto facendolo cadere in acqua e scatenando inavvertitamente la compassione di Gerry. Deciso a salvare l’animaletto, quest’ultimo non esiterà infatti a gettarsi in acqua, presto seguito da Shirin…

Il risultato? Non solo il bombo verrà salvato, ma Gerry e Shirin finiranno per avvicinarsi come mai prima. E a quel punto la ragazza capirà di iniziare davvero ad apprezzare quel ragazzo così particolare…