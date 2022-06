Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: la gelosia di SELINA

Vedere un ex tra le braccia di un’altra persona è sempre un boccone amaro da digerire. Ne sa qualcosa Selina von Thalheim (Katja Rosin), che nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore si troverà ancora una volta a soffrire per via di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Selina non riesce a dimenticare Christoph

Quello tra Christoph e Selina sembrava il classico grande amore in grado di sopravvivere a qualunque ostacolo. Purtroppo, però, le cose non sono andate così. Benché innamoratissimo della fidanzata, l’albergatore non è infatti riuscito a mantenere la promessa fattale di mettere da parte l’odio che prova nei confronti di Ariane (Viola Wedekind), finendo per distruggere il loro rapporto.

E così, quando la von Thalheim ha scoperto che il suo amato è arrivato a far credere alla Kalenberg di essere malata terminale di tumore, ha capito che l’uomo non può cambiare, decidendo dunque di chiudere i rapporti con lui. Ragione e sentimento, però, non sempre vanno di pari passo…

Come sappiamo, poco dopo la sua rottura con Christoph Selina tentò di dimenticare quest’ultimo provando a ricominciare il suo matrimonio con Cornelius (Christoph Mory). Purtroppo, però, la sua “strategia” è miseramente fallita: non solo il marito ha finito per andarsene dal Fürstenhof, ma i suoi sentimenti per Christoph finiranno per riaffiorare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph e Rosalie si baciano

Dopo aver in tutti i modi provato a riconquistare l’ex fidanzata, Christoph ha deciso di buttarsi negli affari, mettendo gli occhi su un’interessante catena di hotel appartenente ad un certo Rafael Gómez (Bijan Zamani).

È stato in questa occasione che l’albergatore si è avvicinato a Rosalie (Natalie Alison), che lo ha aiutato a mandare in porto l’affare. Ebbene, anche se l’affare alla fine non è andato in porto, ha fatto avvicinare notevolmente i due, tanto che tra loro è scattato un bacio!

Come vi abbiamo anticipato, la Engel respingerà quasi subito Saalfeld, che però non solo non si scoraggerà, ma le proporrà addirittura di diventare sua amante…

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Selina gelosa di Christoph e Rosalie

Insomma la situazione si farà piuttosto complicata per Rosalie, che si ritroverà a gestire uno spasimante piuttosto scomodo. Se la donna riuscirà a tenere Michael (Erich Altenkopf) all’oscuro di tutto, però, ci sarà chi avrà più intuito del medico…

Stiamo ovviamente parlando di Selina! A quest’ultima non sfuggirà infatti l’inedita intesa tra il suo ex e la bella barista del Fürstenhof: chiaro indizio che tra i due c’è qualcosa. E, benché convinta che lasciare l’albergatore sia stata la cosa giusta, la von Thalheim non potrà fare a meno di ingelosirsi nel pensare l’uomo tra le braccia di un’altra…

Selina ammetterà a se stessa di amare ancora Christoph e sarà disposta a lottare per riconquistarlo?