Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la coraggiosa decisione di JOSIE

Una delusione sentimentale può portare a compiere gesti estremi. Ne sa qualcosa Josie Klee (Lena Conzendorf), che nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore prenderà una decisione decisamente coraggiosa dopo aver scoperto il tradimento di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel).

Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Christoph chiede a Rosalie di diventare amanti!

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Paul torna da Constanze

Da tempo vi parliamo dell’appassionante storia d’amore su cui sarà imperniata la diciottesima stagione di Tempesta d’amore, con protagonisti l’amatissimo Paul Lindbergh e la new entry Josie Klee, figlia naturale di Erik (Sven Waasner) e Yvonne (Tanja Lanäus).

Come vi abbiamo anticipato, Josie si innamorerà immediatamente di Paul, mentre lui inizierà una relazione con la sorellastra di Maja: la bellissima ed intrigante Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). Con il tempo, però, Lindbergh capirà di amare la Klee e deciderà di lasciare la fidanzata. Lei, comunque, non starà a guardare…

Grazie ad un crudele ed astuto piano, Constanze riuscirà infatti prima a far allontanare Josie da Paul e poi a far cadere quest’ultimo tra le sue braccia. E a quel punto alla povera Klee crollerà il mondo addosso…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie si mette in proprio

Sconvolta dal tradimento del suo amato, la giovane protagonista capirà di non poter sopportare la vista di quest’ultimo insieme a Constanze e prenderà dunque una decisione drastica: lasciare il Fürstenhof! La ragazza, però, non andrà lontano…

Decisa a dare una svolta alla propria vita da tutti i punti di vista, Josie penserà infatti bene di diventare un’imprenditrice e mettere su un’attività come pasticciera. Un’idea che si rivelerà vincente! Eh sì perché non solo non le mancherà il talento, ma potrà contare anche sul sostegno economico di Christoph (Dieter Bach).

Spinto dall’amore per Yvonne, l’albergatore accetterà infatti di rilevare il Cafè Liebling – lasciato vacante dalla partenza di Rosalie (Natalie Alison) – per concederlo alla figlia della compagna come atelier di pasticceria. E non è finita qui…

Grazie a questa coraggiosa avventura professionale Josie farà infatti anche la conoscenza di un uomo destinato a cambiarle la vita: Leon Thormann (Carl Bruchhäuser). E a quel punto nulla sarà più come prima…

(Puntate 3852-64, in onda in Germania dal 22 giugno all’8 luglio 2022