Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: brutta sorpresa per JOSIE

Non sembra proprio esserci pace per Josie Klee (Lena Conzendorf)! Proprio quando penserà di aver finalmente trovato un uomo degno della sua fiducia e del suo amore, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore la ragazza riceverà infatti una terribile delusione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Josie lascia Paul e conosce Leon

Da mesi ormai vi parliamo della tormentata storia d’amore di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee, i protagonisti della diciottesima stagione di Tempesta d’amore. Se la ragazza si innamorerà a prima vista del giovanotto, lui ci metterà invece mesi ad aprire gli occhi sui propri sentimenti nei suoi confronti. E, anche quando ciò accadrà, purtroppo non ci sarà un lieto fine immediato…

Tempesta d’amore: Josie decide di mettersi in proprio

Complici gli intrighi di Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) – la fidanzata di Paul – quest’ultimo finirà per deludere a tal punto Josie da portarla non solo a chiudere i rapporti con lui, ma anche a lasciare il Fürstenhof. Determinata a voltare pagina, la ragazza deciderà infatti di mettersi in proprio e aprire una pasticceria dove vendere le proprie creazioni. Una decisione che stravolgerà la sua vita!

Grazie al sostegno dei genitori e, soprattutto, di Christoph (Dieter Bach) – che la aiuterà su richiesta della compagna Yvonne (Tanja Lanäus) – Josie prenderà dunque in gestione il Cafè Liebling (lasciato vacante dall’improvvisa partenza di Rosalie) e inaugurerà il suo atelier di praline di cioccolato.

E sarà proprio in questa occasione che la ragazza farà la conoscenza di un giovane uomo di nome Leon Thormann (Carl Bruchhäuser)…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Josie scopre la verità su Leon

Tra la Klee e l’affascinante sconosciuto l’intesa sarà immediata, sia da un punto di vista personale che professionale. Stregato non solo dalla bella pasticciera ma anche dalle sue creazioni, Leon fornirà infatti a Josie anche consigli utili per rendere uniche le sue praline di cioccolato.

Insomma, la Klee sembrerà finalmente aver trovato l’uomo perfetto dopo le innumerevoli delusioni ricevute da Paul. Purtroppo per lei, però, neanche Thormann è il principe azzurro che sembra: l’uomo è infatti il titolare di un’azienda produttrice di cioccolato ed è venuto a Bichlheim col solo intento di liberarsi di Josie come concorrente. Peccato solo che poi quest’ultima gli abbia rubato il cuore!

Dilaniato da quell’inaspettato conflitto interiore, dopo alcuni giorni Leon deciderà di essere sincero con la sua amata e, dopo averle dichiarato di amarla, si preparerà a rivelarle anche la propria identità. All’ultimo minuto, però, gli mancherà il coraggio…

E Josie? Benché colta alla sprovvista dalla dichiarazione del giovanotto, la Klee deciderà di concedere a quest’ultimo una chance: è infatti grazie a lui se non sta più soffrendo per Paul! Peccato solo che, proprio quando la ragazza crederà finalmente di aver trovato l’amore, Erik scoprirà la vera identità di Leon. E a quel punto a Josie cadrà il mondo addosso…

(Puntate 3866-71, in onda in Germania dal 12 al 22 luglio 2022)