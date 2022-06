Una Vita: ALODIA sarà disperata, ecco perché

Trame Una vita: anticipazioni su Alodia e Maruxiña

Che cosa farà storcere il naso all’ormai antipatica Alodia (Abril Montilla) nelle prossime puntate italiane di Una Vita? Tra non troppo tempo, l’altezzosa moglie del dottor Ignacio Quiroga (Marco Caceres) entrerà infatti in contrasto con la povera domestica Maruxiña (Isabel Garrido) per un concorso a premi di una rivista. Vediamo dunque di entrare nello specifico di questa storyline…

Una Vita, news: il concorso di San Sebastian

Le anticipazioni segnalano che tutto prenderà il via nel momento in cui sia Alodia e sia Maruxiña scopriranno che una rivista ha indetto un concorso che ha come premio un viaggio a San Sebastian ed un soggiorno, totalmente pagato, in un centro termale frequentato da persone abbienti e potenti. Inizialmente, la signora Quiroga non darà però tanta importanza alla questione, almeno fino a quando l’inserviente non si dichiarerà interessata ad ottenere il coupon vincente.

Data la malsana competizione instaurata con la sua sottoposta, Alodia vorrà evitare ad ogni costo che Maruxiña riesca nel suo intento e avvierà nei suoi confronti una vera e propria guerra…

Una Vita, trame: Alodia compra tutte le riviste disponibili!

Eh sì: anche se in fondo non ha bisogno di vincere perché potrebbe permettersi di andare al centro termale anche con i soldi del marito, proprio come Ignacio le ricorderà in più di una circostanza, Alodia farà carte false per comprare tutte le riviste disponibili e contenenti l’unico coupon vincente.

Questo atteggiamento così infantile infastidirà Casilda (Marita Zafra) e Jacinto (Jona Garcia), sempre più sorpresi nel constatare che Alodia non è più la dolce ed ingenua ragazza di cuore arrivata ad Acacias cinque anni prima. Tuttavia, a farne maggiormente le spese sarà Maruxiña, che verrà riempita di inutili faccende domestiche ogni volta che tenterà di uscire per comprare una copia del giornale (visto che, nonostante la grossa quantità comprata, Alodia non riuscirà mai a scovare il pass vincente).

Una Vita, spoiler: Alodia furiosa con Maruxiña

In ogni caso, la storyline troverà la sua conclusione grazie all’intervento di Bellita del Campo (Maria Gracia). Stanca dei dispetti portati avanti dalla nipote acquisita, la cantante troverà una rivista in biblioteca e deciderà di regalarla a Maruxiña, che con grossa commozione e sorpresa troverà il biglietto vincente!!!!

Da un lato Bellita e Josè Miguel (Manuel Bandera) festeggeranno con la propria dipendente, dall’altro Alodia andrà su tutte le furie ed accuserà la giovane di averle rubato il premio con vili sotterfugi. Parole che indisporranno il Dominguez Senior, che per la prima volta dirà ad Alodia di non permettersi mai più di mettere in dubbio l’onesta di Maruxiña. Ma come andrà a finire? Alodia ascolterà Josè Miguel, rinunciando al ticket dei suoi sogni, oppure continuerà a muovere guerra a Maruxiña?