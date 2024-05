La Promessa anticipazioni: Salvador rifiuta l’aiuto di Maria e Lope per operarsi

Quando si tratta di Salvador Romea (Mario Garcia) gli abitanti de La Promessa non possono mai stare tranquilli. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, una bellissima azione per aiutare il lacchè si trasformerà in un vero e proprio incubo per Maria Fernandez (Sara Molina). E ancora una volta in tutto ciò ci sarà di mezzo il rapporto “amichevole” tra la domestica e Lope Ruiz (Enrique Fortun)…

La Promessa, news: Abel dà una speranza a Salvador

La storyline incomincerà a delinearsi nel momento in cui, nonostante tutte le rimostranze dell’ormai ex fidanzato, Maria insisterà chiederà al dottor Abel Bueno (Alejandro Vergara) di visitare Salvador per capire se il suo occhio sia davvero inoperabile.

Anche se considererà del tutto inutile farsi vedere da un medico, alla fine Salvador accetterà di sottoporsi ad un primo esame da parte da Abel, che gli darà una bella notizia: a detta sua, l’occhio non è infatti compromesso del tutto, ragione per la quale si impegnerà per dargli il numero di un suo amico, oftalmologo di professione, a cui rivolgersi. E, sorprendentemente, Romeo accetterà di seguire quella strada.

La Promessa, trame: l’operazione per Salvador è costosissima!

Tuttavia, l’oftalmologo farà presente a Salvador che, prima di procedere con l’operazione, è necessario sostenere un costo di 1.000 pesetas. Una cifra che ovviamente Romea non avrà e che lo spingerà, fin da subito, a rinunciare alla guarigione del suo occhio compromesso.

Deluso, Salvador inizierà quindi a comportarsi in maniera maleducata con i suoi colleghi, arrivando a scontrarsi a più riprese anche con Maria e Lope: un atteggiamento derivante dal fatto che si sarà convinto dell’idea che i due lo stiano sostenendo così tanto soltanto per ripulirsi la coscienza e poi poter vivere alla luce del sole i loro presunti “sentimenti”.

La Promessa, spoiler: Maria e i domestici racimolano i soldi per Salvador ma…

Al contrario di Salvador, Maria non si darà per vinta e organizzerà una sorta di mercatino, dove vendere marmellate e cioccolatini preparati da Lope, per racimolare nel paesino tutti i soldi necessari per procedere con l’operazione. Un’iniziativa che si rivelerà vincente e che troverà il consenso persino di Manuel (Arturo Sancho) e Catalina (Carmen Asecas), pronti a fare una donazione pur di aiutare il loro sottoposto.

E così, quando avranno raccolto più di 950 pesatas, Maria e Lope consegneranno a Salvador tutto il denaro. Ma come reagirà il lacchè? Come facilmente prevedibile, Romea rifiuterà i soldi e se la prenderà sia con la Fernandez, sia con Ruiz, comunicando loro che possono anche smetterla di fare i buoni samaritani perché, in fondo, quello che vogliono è stare insieme e non di certo aiutarlo! Insomma, almeno per ora, la buona azione verrà rispedita ai mittenti… Seguici su Instagram.