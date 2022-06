Una Vita: Aurelio riuscirà a uccidere David? Anticipazioni

Trame Una vita: anticipazioni su Aurelio e David

Come reagirà Aurelio Quesada (Carlos de Austria) appena lo “scagnozzo” David Exposito (Aleix Rengel Meca) si ribellerà contro di lui per proteggere Valeria Cardenas (Roser Tapias) dalle sue grinfie? Come facilmente prevedibile, il cattivone di Una Vita organizzerà l’omicidio dell’uomo, ma non tutto andrà per il verso giusto. Scopriamo insieme perché…

Una Vita, news: Aurelio cerca di violentare Valeria

Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando David confesserà a Valeria di essersi innamorato di lei. Nonostante il legame con il marito disperso Rodrigo Lluch (Gonzalo Ramos), anche la Cardenas proverà gli stessi sentimenti per il suo “protettore” ma preferirà non andare oltre al fine di rispettare il suo matrimonio.

Partendo da questi presupposti, la storyline si complicherà però in pochissimo tempo: visto che non riuscirà a starle vicino senza poterla toccare, David preferirà comunicare ad Aurelio che non intende più farsi carico della sicurezza di Valeria e darà “simbolicamente” le sue dimissioni. A quel punto, il Quesada si farà sempre più minaccioso con la Cardenas e, in un’occasione, tenterà di violentarla, salvo essere picchiato e sbattuto fuori a calci dall’Exposito.

E così, proprio da quel momento, il marito di Genoveva Salmeron (Clara Garrido) vorrà vendicarsi di David, che nel frattempo riuscirà a conquistare “definitivamente” Valeria e farà per la prima volta l’amore con lei.

Una Vita, trame: Valeria allontana David…

In questo caso, l’avvicinamento tra David e Valeria durerà però molto poco, perché, in preda ai sensi di colpa, lui le confesserà che, in realtà, il marito Rodrigo sta fuggendo da Aurelio dopo aver distrutto un laboratorio chimico di Barcellona (dove stava preparando la formula di un gas tossico e costosissimo con cui il Quesada intendeva arricchirsi).

Ovviamente la Cardenas si sentirà presa in giro, poiché fino a quel momento credeva che Aurelio stesse proteggendo il marito da un gruppo di terroristi, e di conseguenza chiederà a David di andarsene e non gli darà più la possibilità di spiegarsi.

In tutta questa situazione, decisamente intricata, il Quesada non se ne starà a guardare e deciderà di assumere un sicario per sbarazzarsi definitivamente del “traditore” David, nonostante l’invito di Genoveva ad agire con cautela. Il piano omicida non andrà però a buon fine…

Una Vita, spoiler: Aurelio tenta di fare uccidere David ma…

Eh sì: quando l’assassino starà per sparargli un colpo di pistola alle spalle, David verrà agganciato nel vicolo di Acacias da Jacinto (Jona Garcia), che di fatto gli salverà la vita, visto che gli darà la possibilità di vedere il malintenzionato e di difendersi. Tuttavia, l’Exposito non uscirà illeso dallo scontro, visto che alla fine verrà accoltellato all’addome dal criminale e dovrà andare d’urgenza da un amico medico per farsi curare.

In seguito, David deciderà poi di fare ritorno da Valeria, che lo accoglierà a braccia aperte dopo essersi preoccupata per lui avendo appreso del tentato omicidio. Insomma, la cattiva azione di Aurelio finirà per avvicinare nuovamente i “falsi sposi”, con Genoveva che rimprovererà il marito per avere agito di testa sua proprio ora che stava per conquistarsi la fiducia della Cardenas (dandole la sua falsa disponibilità per ritrovare Rodrigo)…