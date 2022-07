Due delle Sei sorelle avranno brutte sorprese, spoiler

Tanti problemi in arrivo per le Silva nelle prossime puntate italiane di Sei Sorelle. Dopo tanti sospetti, Blanca (Mariona Tena) scoprirà infatti con sgomento che il fidanzato Rodolfo Loygorri (Fernando Andina) la tradisce con Victoria Villacieros (Marta Torné), mentre la giovane Elisa (Carla Diaz) avrà una spiacevole sorpresa da Salvador Montaner (Alex Adrover)…

Sei Sorelle, news: Cristobal sul punto di confessare la verità a Blanca

Il primo a scoprire il tradimento di Rodolfo è stato Cristobal (Alex Gadea). A quel punto, il medico ha invitato il fratello ad essere completamente sincero con Blanca, ma il banchiere si è rifiutato di procedere in tale maniera perché, in realtà, aspettava uno scandalo per porre fine in “modo lecito” alla relazione e stare felice al fianco di Victoria, la donna che ama davvero.

Tuttavia, questo strano triangolo si complicherà ancora di più. Tutto comincerà quando Cristobal passerà tantissimo tempo con Victoria, finendo per ingelosire Rodolfo. Ovviamente, il dottor Loygorri utilizzerà tale escamotage per spingere il parente a prendersi le sue responsabilità ma, nel corso di una cena, sarà sul punto di rivelare a Blanca tutta la verità. La Silva si rifiuterà però di ascoltarlo, cosa che spingerà Cristobal a desistere dal suo intento su caldo invito della madre Dolores (Kiti Manver), che vorrà appunto mantenere le apparenze ed andare avanti con i preparativi del matrimonio…

Sei Sorelle, spoiler: Francisca confessa a Blanca che Rodolfo la tradisce

I continui dissapori tra il fidanzato Rodolfo e il cognato Cristobal innescheranno più di una domanda in Blanca, tant’è che cercherà di capire ad ogni costo quale possa essere il motivo che ha scaturito la loro “rottura”. A risolvere la situazione penserà Francisca (Maria Castro), che non riuscirà a mentire ulteriormente alla sorella e le confesserà di aver visto Rodolfo mentre dichiarava il suo amore a Victoria Villacieros.

Sconvolta, Blanca andrà immediatamente da Rodolfo, che le confermerà tutto, ma non se la sentirà di affrontare subito il suo promesso sposo. Inizierà dunque per lei un periodo di forte dolore, paragonabile (seppur in minima misura) a quello che proverà la capricciosa sorella Elisa…

Sei Sorelle, trame: Salvador “inganna” Elisa

Eh sì: visto che Elisa non si rassegnerà all’idea di stare con lui nonostante la differenza d’età, Salvador penserà ad un piano – con la complicità di Diana (Marta Larralde) – per scrollarsela di dosso e le darà appuntamento in un locale proprio mentre sarà in compagnia di una cortigiana, vestita da signorina, che pagherà affinché lo baci di fronte alla giovane Silva.

Delusa, Elisa si struggerà di dolore per ciò che le ha fatto Salvador ma, soltanto dopo pochi giorni, affronterà di petto la situazione e schiaffeggerà il suo “corteggiatore”, al quale recriminerà di averla soltanto presa in giro. In cerca di un modo per voltare pagina, Elisa penserà quindi che sia giunta l’ora di fidanzarsi con l’amico Carlitos Teran (Jorge Clemente), che però avrà cominciato una relazione con Sofia Alvarez (Julia Molins). Insomma, la Silva si caccerà nuovamente in un altro “vespaio”. Come andrà a finire?