Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il finto rapimento di ROBERT e ARIANE

Fino a dove sarà disposta a spingersi Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) per conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)? Lo scopriremo nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la perfida dark lady metterà in atto un piano a dir poco incredibile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia scopre le bugie di Patrick

Da quando ha deciso di usare Robert per mettere le mani sul Fürstenhof, Ariane non ha che un obiettivo in testa: separare l’albergatore da Cornelia (Deborah Müller) e farlo innamorare di sé. L’impresa, però, si sta rivelando più difficile del previsto…

Come sappiamo, nella speranza di far allontanare i due fidanzati, la dark lady ha persino chiamato al Fürstenhof Patrick Krieger (Peter Schorn), ex amante di Cornelia, nonché l’uomo con cui quest’ultima tradì il marito facendo di fatto crollare definitivamente il suo matrimonio. Nemmeno questo, però, basterà…

Nonostante qualche discussione causata da Patrick, Robert e Cornelia riusciranno infatti non solo a chiarirsi, ma anche a smascherare le bugie del nuovo arrivato. A quel punto Krieger sarà costretto ad andarsene e Ariane vedrà il suo piano fallire. Non per questo, però, la dark lady si arrenderà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane fa rapire Robert

Determinata a passare del tempo da sola in compagnia di Robert e – al contempo – ad alimentare la crescente gelosia di Cornelia, Ariane escogiterà dunque un nuovo perfido intrigo. Il primo passo sarà quello di far credere a Saalfeld di dover andare insieme a lui in Romania per un viaggio di lavoro. Ovviamente, però, si tratterà solo di una messinscena…

Ebbene, se Robert non avrà sospetti, altrettanto non si potrà dire di Cornelia. Quest’ultima non potrà infatti fare a meno di ripensare agli avvertimenti di Erik (Sven Waasner) di qualche giorno prima e deciderà dunque di unirsi al viaggio. Le cose non andranno però come da lei sperato.

Poco dopo la loro partenza a tre, infatti, la Holle si risveglierà da sola nel bosco, mentre di Robert e Ariane non ci sarà traccia! Cosa sarà successo? Inutile dire che dietro ci sarà lo zampino di Ariane! Ripensando alle circostanze dell’avvicinamento tra Christoph (Dieter Bach) ed Eva (Uta Kargel) – che si unirono grazie ad un incidente aereo – la dark lady penserà infatti di ricreare delle condizioni simili: organizzare un finto rapimento in cui lei e Robert condividano un’esperienza di prigionia. Un piano che porterà risultati molto diversi dalle aspettative…