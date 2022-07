Anticipazioni puntate italiane Tempesta d’amore: il presentimento di MAJA

Che tra Florian Vogt (Arne Löber) e Maja von Thalheim (Christina Arends) ci sia un legame magico non è più un mistero e nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore ne avremo nuovamente conferma! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Florian si prepara a morire

Sono passati ormai mesi dalla fine della relazione tra Maja e Florian. Ciononostante, il legame tra i due protagonisti è più forte che mai, tanto da avere dei lati quasi “magici”. Come sappiamo, più volte il giovane Vogt ha infatti avuto dei presentimenti quando la sua amata si trovava in pericolo. E si tratta di presentimenti che gli hanno permesso di salvarle la vita per ben due volte!

Proprio durante una di queste operazioni di salvataggio, però, il ragazzo ha contratto un’infezione che lo sta uccidendo. Da allora Maja – insieme al nuovo fidanzato Hannes (Pablo Konrad) – sta facendo di tutto per provare a salvare il suo ex da quella terribile fine. Le speranze, però, restano poche e così, ormai rassegnato all’idea di avere ancora poco da vivere, Florian ha dunque iniziato a stilare una lista dei suoi ultimi desideri. Lista in cui compare anche un “desiderio proibito”: baciare un’ultima volta la sua Maja!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Maja capisce che Florian è in pericolo

Ebbene, mentre Maja sarà totalmente all’oscuro di quanto spera il suo ex, Hannes invece lo verrà casualmente a sapere e, ovviamente, non ne sarà per nulla entusiasta. Ciononostante, il ragazzo non dirà nulla alla fidanzata e continuerà a sostenere Florian: dopotutto gli deve la vita!

Sarà in queste circostanze che il giovane Vogt deciderà di organizzare una festa di compleanno per Erik (Sven Waasner) e, dal momento che potrebbe essere il loro ultimo compleanno insieme, vorrà mettere su un evento indimenticabile. Ma, spinto dall’entusiasmo, Florian finirà per chiedere un po’ troppo a se stesso. E così, quando si incamminerà nel bosco in seguito ad una seduta di dialisi, verrà colto da un malore e cadrà a terra privo di sensi!

E Maja? Esattamente come quanto accaduto a Florian nel caso del suo incidente nella grotta, la ragazza “sentirà” subito che il suo ex è in pericolo e, nonostante l’incredulità di Hannes, deciderà di andare a cercarlo. La von Thalheim riuscirà a trovare Vogt in tempo? E capirà di essere legata a lui per sempre?