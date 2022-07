Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la difficile scelta di ROBERT

Si fa sempre più in salita la strada per Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller). Dopo aver attraversato una profonda crisi, nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore questa amatissima coppia si troverà infatti ad affrontare una nuova durissima prova, il cui esito sarà tutt’altro che scontato. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Cornelia e Robert separati

Dopo la tragica fine dei suoi primi due matrimoni, Robert sembrava aver finalmente trovato in Cornelia una compagna per la vita. Ancora una volta, però, il destino si accanirà su di lui: come sappiamo, Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) farà infatti di tutto per separare l’albergatore dalla fidanzata e – anche se alla fine i due riusciranno a ritrovarsi – il loro rapporto ne risulterà segnato per sempre.

Determinata a voltare pagina, Cornelia deciderà dunque di lasciare il Fürstenhof per rifarsi altrove una vita insieme a Robert. Peccato solo che quest’ultimo sarà costretto a fare ritorno all’hotel di famiglia in occasione del processo contro la dark lady e poi vi rimarrà a causa delle precarie condizioni di salute del padre e delle difficoltà attraversate dal Fürstenhof. Una situazione, questa, che non aiuterà la sua vita di coppia…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Cornelia decide di partire per l’Asia

Con grande delusione di Robert, Cornelia si dimostrerà infatti tutt’altro che comprensiva e – pur sapendo la difficile situazione familiare del compagno – gli ribadirà di non voler tornare a Bichlheim per nessuna ragione e di essere impaziente di costruire altrove una nuova vita insieme.

Benché arrabbiato con la fidanzata, Robert sarà più che determinato che mai a raggiungerla il prima possibile per non compromettere ulteriormente la sua vita di coppia. Proprio quando starà per fare le valigie, però, gli arriverà una lettera inaspettata…

Ebbene, la missiva in questione verrà da Cornelia, che comunicherà al fidanzato di aver accettato un lavoro alle Maldive. E non è finita qui! La donna chiederà anche a Saalfeld di seguirla in Asia. Una proposta che a lui andrà tutt’altro che a genio…

Robert non avrà infatti nessuna intenzione di “sostituire” l’albergo di famiglia con uno a lui totalmente estraneo. Così facendo, però, distruggerebbe definitivamente la sua relazione con Cornelia. Saalfeld sceglierà dunque l’amore o la famiglia? (Puntate 3883-4, in onda in Germania dall’1 al 2 settembre 2022)