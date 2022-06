Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: il possibile ritorno di ROBERT

Uno scenario davvero inaspettato si sta delineando grazie alle ultime anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore! A poche settimane dalla loro uscita di scena di coppia, Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) e Cornelia Holle (Deborah Müller) potrebbero infatti vedere la loro relazione arrivare al capolinea…

Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Cornelia e Robert lasciano il Fürstenhof

Conosciutisi (e innamoratisi) fin dall’infanzia, Robert e Cornelia sembravano essere destinati a passare la insieme. Il destino li ha infatti portati a ritrovarsi proprio quando entrambi erano tornati single dopo il fallimento dei rispettivi matrimoni. Ciononostante, per loro non sono mancare le prove da superare…

Quando la perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) si innamorerà improvvisamente dell’albergatore, farà infatti di tutto per separarlo dalla fidanzata, finendo per rendere la vita di entrambi un vero inferno.

Alla fine Saalfeld e la Holle torneranno insieme e decideranno addirittura di sposarsi. Ciononostante, l’accaduto proverà a tal punto Cornelia da portarla a decidere di lasciare il Fürstenhof. E, ovviamente, Robert la seguirà! Sarà dunque questa l’uscita di scena di questi due amatissimi personaggi?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert torna e Werner ha un malore

Nella speranza di poter riportare il figlio a casa, Werner (Dirk Galuba) unirà le forze con Christoph (Dieter Bach) per sferrare un ultimo, decisivo attacco contro la dark lady. Attacco che avrà successo! Grazie ad una trappola tesa dai due albergatori, Ariane verrà infatti arrestata e poi condannata all’ergastolo.

A quel punto nulla sembrerà più impedire un ritorno al Fürstenhof di Robert e Cornelia, ma quest’ultima si opporrà: benché la Kalenberg non sia più in circolazione, non vuole infatti tornare a vivere in un luogo in cui ha vissuto un vero e proprio incubo.

E Robert? Diversamente dalla compagna, Saalfeld si dirà più che felice all’idea di tornare a casa, ma non se la sentirà di lasciare la donna che ama da sola. Proprio quando starà per raggiungerla, però, accadrà un evento inaspettato: Werner avrà un infarto!

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Cornelia delude Robert

Complice l’età avanzata e le precarie condizioni di salute, l’albergatore verrà subito dichiarato in grave pericolo e sottoposto ad un intervento d’urgenza. Preoccupatissimo per il padre, Robert chiederà alla fidanzata di raggiungerlo per stargli vicino in questo momento difficile. Lei, però, rifiuterà!

Inutile dire che il comportamento di Cornelia lascerà esterrefatto Saalfeld, che confesserà al padre di essere profondamente deluso dalla fidanzata. Robert lascerà dunque la futura moglie per restare al Fürstenhof insieme alla sua famiglia?

Per ora non abbiamo risposte certe in tal senso, ma possiamo anticiparvi che il nome di Robert appare nuovamente nelle anticipazioni sulle successive puntate tedesche di Tempesta d’amore. Diversamente da quanto inizialmente ipotizzato, un ritorno in pianta stabile di questo amatissimo personaggio non è dunque più da escludere…

(Puntate 3856-61, in onda in Germania dal 28 giugno al 5 luglio 2022)