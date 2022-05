Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: grave malore per WERNER

Momenti ad alta tensione sono in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore. Uno dei personaggi cardine della soap sarà infatti protagonista di un grave malore che potrebbe cambiare per sempre la sua vita (e non solo)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ariane condannata

Se il cognome Saalfeld lo ha acquisito dopo il matrimonio con Charlotte (Mona Seefried), Werner (Dirk Galuba) è stato colui che ha reso il nome di famiglia grande nel panorama alberghiero internazionale, facendo diventare il Fürstenhof uno dei migliori hotel d’Europa.

E così, quando Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) ha deciso di distruggere l’albergo nella speranza di colpire Christoph (Dieter Bach), anche Werner ha inevitabilmente finito per venire coinvolto. Come se non bastasse, la dark lady metterà gli occhi su Robert (Lorenzo Patané), facendo prima allontanare quest’ultimo dal resto della famiglia e causandone poi indirettamente la partenza insieme a Cornelia (Deborah Müller).

Determinato a riavere al proprio fianco l’amato figlio, Werner unirà dunque le forze con Christoph per incastrare una volta per tutte Ariane e toglierla dalla circolazione. E questa volta avranno successo! Nel corso della puntata 3856 (in onda in Germania il prossimo 28 giugno), la Kalenberg verrà infatti condannata ed uscirà definitivamente di scena. Problemi finiti? Purtroppo no…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Werner ha un malore

Dopo la tanto attesa condanna di Ariane, Werner spererà che il figlio possa presto tornare al Fürstenhof ed effettivamente Robert sarà felice all’idea di tornare a casa. Peccato solo che Cornelia non ne voglia sapere! La donna sarà infatti ancora troppo scioccata dall’incubo da lei vissuto a causa della Kalenberg e vorrà tenersi alla larga da Bichlheim.

Nella speranza di far cambiare idea al figlio e alla nuora, Werner deciderà dunque di indire una festa di primavera e la annuncerà durante una conferenza stampa. In tale occasione, però, accadrà qualcosa di inaspettato: il vecchio Saalfeld avrà un collasso!

Le condizioni dell’uomo verranno subito dichiarate gravissime, tanto che sarà necessario un ricovero immediato e un intervento chirurgico. Sarà la fine per l’anziano albergatore? Ebbene, sembra proprio che la risposta sia “sì”. Ciononostante, l’accaduto influenzerà profondamente non solo la sua vita, ma anche quella di Robert e Cornelia…