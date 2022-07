Terra Amara: DEMIR picchierà ZÜLEYHA!

La fortuna non sorriderà alla povera Züleyha Altun (Hilal Altınbilek). Già dalle prime puntate italiane di Terra Amara, saranno tante le avversità che la donna dovrà affrontare per cercare di raggiungere la felicità al fianco del suo amato Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş). Il primo ostacolo verrà così rappresentato da Demir Yaman (Murat Ünalmış), l’uomo che diventerà suo marito…

Terra Amara, news: Yilmaz viene condannato a morte

Le anticipazioni segnalano che tutto si complica quando Züleyha e Yilmaz devono scappare da Istanbul per l’omicidio del potente Naci, l’uomo che ha tentato di violentarla dopo averla acquistata dal fratello Veli (Mustafa Açılan) come pagamento di un debito di gioco. A quel punto, i due innamorati fingeranno di essere fratello e sorella e troveranno rifugio nella fattoria di Demir e sua madre Hünkar (Vahide Perçin) situata nella zona di Çukurova.

Le menzogne della coppietta verranno scoperte proprio della Yaman, che farà arrestare Yilmaz per l’assassinio appena capirà che Züleyha è incinta. Hünkar costringerà infatti la ragazza a sposare Demir affinché faccia passare il bambino che ha in grembo come quello del figlio, dato che avrà il forte sospetto che il suo erede sia sterile. La situazione, già di per sé catastrofica, si complicherà quindi a dismisura quando Yilmaz verrà condannato a morte…

Terra Amara, trame: Züleyha scappa grazie all’aiuto di Sabahattin

Ci sarà uno scontro di Zuleyha con Hünkar, che avverrà perché sia quest’ultima e sia Demir le avevano promesso che Yilmaz non sarebbe stato in carcere per più di 15 anni se avesse accettato di contrarre matrimonio con il suo signore. A quel punto Züleyha perderà i sensi e si renderà necessario l’intervento del dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın), ossia il “nipote acquisito” della Yaman poiché marito di Şermin (Sibel Taşçıoğlu).

Dopo una visita approfondita, il medico capirà che Züleyha è rimasta incinta diverse settimane prima dell’incontro con Demir e non farà fatica a riunire i tasselli del puzzle poiché l’avrà vista in atteggiamenti intimi con Yilmaz. Visto che anche lui sarà stanco di lottare per il suo matrimonio ormai finito con Şermin, che non gli vorrà concedere il divorzio per nessun motivo, Sabahattin darà alla Altun il biglietto di un treno e chiederà ad un suo amico di accompagnarla in stazione affinché possa raggiungere Istanbul ed rincontrare finalmente Yilmaz! Il piano non andrà però nel migliore dei modi…

Terra Amara, spoiler: Demir picchia Züleyha

Eh sì: anche se riuscirà a trattenere Demir finché Züleyha non prenderà il treno notturno per darsi alla fuga, il grande inganno di Sabahattin non andrà per il verso giusto perché l’anziana Azize (Serpil Tamur) ricorderà che qualcuno ha acquistato un biglietto per la Altun. Demir si precipiterà quindi ad Istabul, dove impedirà a Züleyha di vedere Yilmaz. Tra i due novelli coniugi si verrà dunque a creare uno scontro infuocato che terminerà quando Demir darà un ceffone a Züleyha, precisando che da quell’istante in avanti dovrà dimenticarsi di Yilmaz per concentrarsi sul suo ruolo di moglie.

Un vero e proprio cambiamento di rotta da parte di Demir che sarà più chiaro quando, attraverso una serie di flashback, emergerà che Yilmaz gli aveva confessato di non essere il fratello di Züleyha ma il suo fidanzato. Tali parole consentiranno di capire per quale ragione lo stesso Demir abbia voluto sposare Züleyha in fretta e furia (anche se, a questo punto della narrazione, continuerà ad ignorare di non essere lui il padre del bambino che la donna ha in grembo).