Anticipazioni puntate tedesche di Tempesta d’amore: la scoperta di PAUL e CONSTANZE

Una crudele bugia li ha allontanati, ma una confessione inaspettata concederà loro una seconda chance… oppure no? Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) scopriranno finalmente gli intrighi usati da Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) per dividerli. E a quel punto dovranno decidere cosa fare del loro amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Constanze separa Josie e Paul

In Italia stiamo imparando a conoscere Constanze, un personaggio decisamente controverso capace di grandi gesti d’amore e, al contempo, di intrighi crudeli. Ebbene, la situazione non cambierà nella prossima stagione di Tempesta d’amore, che vedrà ancora una volta la von Thalheim nei panni della principale antagonista della coppia protagonista.

Perdutamente innamoratasi di Paul – con cui inizierà una relazione – Constanze scoprirà infatti che quest’ultimo ha perso la testa per Josie e reagirà da vera dark lady: ordirà un crudele intrigo per far credere alla Klee che Lindbergh l’abbia tradita con una donna appena conosciuta. Intrigo che darà i suoi frutti…

Sconvolta per il comportamento del suo amato, Josie chiuderà infatti i rapporti con lui e si concentrerà sulla propria carriera di pasticciera. Sarà allora che la ragazza farà la conoscenza di Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), con cui finirà per intrecciare una relazione. Per Constanze, però, non sarà ancora il momento di festeggiare…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Paul lascia Constanze

Con il passare del tempo Constanze si accorgerà infatti che i sentimenti di Paul per Josie sono tutt’altro che svaniti e così, temendo che il fidanzato possa lasciarla, proverà a portarlo via dal Fürstenhof sostenendo di aver ricevuto una fantastica offerta di lavoro a Londra. Una bugia che le si ritorcerà contro…

Quando Paul scoprirà che Constanze gli ha mentito, resterà così deluso da decidere di troncare la relazione con lei. Disperata, la von Thalheim farà di tutto per farsi perdonare, ma Lindbergh resterà irremovibile…

Il risultato? Furiosa per il comportamento del suo amato, la donna finirà per rivelargli di essere stata lei a causare la sua separazione da Josie con la messinscena del suo presunto tradimento! E ora?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Josie scopre gli intrighi di Constanze

Come comprensibile, l’istinto di Paul sarà quello di correre da Josie per raccontarle tutto. Erik (Sven Waasner), però, lo dissuaderà: la ragazza ha finalmente trovato la felicità insieme a Leon e Lindbergh non ha diritto di rovinare tutto.

Benché con il cuore a pezzi, Paul esaudirà la richiesta di Vogt e non dirà dunque nulla a Josie Quest’ultima, però, verrà comunque a conoscenza della verità grazie a Leon, che deciderà di metterla al corrente pur sapendo di correre il rischio di spingere la donna che ama tra le braccia del rivale. Un coraggio che verrà premiato…

Dopo aver appreso la verità, la Klee deciderà infatti di restare insieme al fidanzato invece che tornare da Paul. Poco dopo, però, quest’ultimo si farà avanti mettendola di fronte ai suoi sentimenti…

(Puntate 3898-3901, in onda in Germania dal 22 al 27 settembre 2022)