Anticipazioni puntate italiane di Tempesta d’amore: il ritorno di ARIANE e ROBERT

Dopo lunghe sofferenze, sta per finire l’incubo di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) e Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Per un problema risolto, però, nuovi emergeranno… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane si innamora di Robert

Tra tutti gli intrighi orditi da Ariane Kalenberg negli ultimi due anni, quello a cui stiamo assistendo ora è forse il più folle. Determinata a conquistare Robert Saalfeld nella speranza di farsi sposare e poter dunque mettere le mani sul Fürstenhof, la dark lady è infatti arrivata a organizzare un finto rapimento ai danni di se stessa e dell’albergatore.

Come sappiamo, la speranza della donna è che la “prigionia” porti ad un avvicinamento tra lei e l’uomo. Speranza che effettivamente si concretizzerà… ma in modo diverso da quanto pianificato dalla Kalenberg!

Quando Ariane si farà male ad un piede e non potrà più camminare, Robert si prenderà infatti amorevolmente cura di lei, salvandole la vita. E così, invece che essere Saalfeld a perdere la testa per lei, sarà la dark lady ad innamorarsi della sua “vittima”! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Cornelia gelosa di Ariane e Robert

Inutile dire che la Kalenberg resterà spiazzata da quei sentimenti totalmente inaspettati, ma non ci sarà tempo per pensare troppo: la priorità è salvarsi il prima possibile. Ebbene, grazie ad un percorso trovato da Saalfeld, i due riusciranno finalmente a uscire dal bosco e fare ritorno al Fürstenhof, dove li attendono i rispettivi compagni.

Inutile dire che sia Erik (Sven Waasner) che Cornelia (Deborah Müller) saranno al settimo cielo per il ritorno dei loro cari. La felicità, però, non durerà a lungo: se Ariane faticherà a relazionarsi con Erik a causa dei suoi sentimenti per Robert, quest’ultimo finirà invece per discutere animatamente con la fidanzata.

Cornelia ha infatti intuito che c’è Ariane dietro a quel rapimento così bizzarro. Un’ipotesi che Robert si rifiuterà categoricamente di prendere in considerazione. Sarà così che tra i due innamorati scoppierà un’accesa lite, che provocherà una crepa nel loro rapporto. E Ariane sarà pronta ad approfittarne…