Spoiler Un altro domani: Carmen in trappola, deve fidanzarsi con Victor!

Riuscirà Carmen Villanueva (Amparo Pinero) a fuggire con il suo amato Kiros (Ivan Mendez) prima di fidanzarsi ufficialmente con Victor Velez de Guevara (Jon Lopez)? È questa la corsa contro il tempo che movimenterà le prossime puntate italiane di Un Altro Domani ambientate nella Guinea del 1955. La nostra protagonista farà infatti il possibile per avere al suo fianco l’amato giovane, ma non tutto andrà come aveva previsto…

Un Altro Domani, news: Francisco chiede a Carmen di sposare Kiros

Tutto partirà quando Carmen scoprirà che il padre Francisco (Sebastian Haro) è indebitato fino al collo con Ventura (Iago Garcia), motivo per il quale sarà arrivato persino a fare incendiare la propria fabbrica pur di entrare in possesso dell’indennizzo assicurativo. Nel bel mezzo di un confronto piuttosto acceso, Francisco confesserà quindi a Carmen che esiste un altro modo per estinguere il debito, ossia che lei sposi Victor.

Sotto shock per la richiesta, soprattutto perché si sentirà come una vera e propria merce di scambio, la Villanueva cercherà di tirarsi indietro, ma anche Patricia Godoy (Silvia Acosta) insisterà sulla questione e la inviterà a prendersi le sue responsabilità per salvare la sua famiglia. Tuttavia, dato i sentimenti che prova per Kiros, Carmen non vorrà arrendersi ad accetterà di lasciare l’Africa con colui di cui è veramente innamorata. Prima dovrà però prestarsi ad un inganno…

Un Altro Domani, trame: Kiros e Carmen organizzano la loro fuga

Eh sì: già sapete che Kiros suggerirà a Carmen di accettare il fidanzamento con Victor per dargli il tempo utile per organizzare nei minimi dettagli la loro fuga. Seppur a malincuore, poiché Victor non l’avrà mai presa in giro e si sarà comportato con lei in maniera più che rispettosa, Carmen avvierà tale messinscena, ma sia Francisco e sia Patricia insisteranno affinché la richiesta di fidanzamento avvenga entro due giorni.

A quel punto, visto che non potrà tirarsi indietro, Carmen si troverà costretta ad eseguire per l’ennesima volta gli ordini del padre e della matrigna, anche se Kiros riuscirà a rassicurarla a riguardo (promettendole che fuggiranno la sera stessa del fidanzamento, prima che il Velez de Guevara Junior possa chiedere ufficialmente la sua mano di fronte agli invitati). Le cose non andranno però così…

Un Altro Domani, spoiler: Carmen si fidanza ufficialmente con Victor; ecco perché…

Possiamo infatti anticiparvi che Patricia riuscirà ad intercettare tutte le mosse di Carmen, quando la vedrà intenta a consultare una cartina del Camerun, e passerà alle minacce. Anche se non arriverà a scoprire il nome dell’amante della figliastra, la Godoy farà presente alla Villanueva di aver compreso le sue intenzioni e, oltre ad ammettere di averla seguita mentre si accordava con l’uomo che l’avrebbe aiutata a fuggire dalla Guinea, la spronerà a portare avanti il suo fidanzamento con Victor se non vuole che scopra l’identità del suo amato e decida di prendere provvedimenti.

Messa con le spalle al muro, Carmen non avrà quindi altra scelta e, nel corso del party, risponderà favorevolmente alla richiesta di Victor, spezzando di fatto il cuore a Kiros (che arriverà in orario e le farà un segnale, precedentemente accordato, per farle capire che possono scappare senza dare troppo nell’occhio). Insomma, Carmen si “butterà” in un fidanzamento infelice soltanto per proteggere Kiros… ma fino a quando riuscirà a tenere per sé tutta la tensione?